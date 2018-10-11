Kıbrıs raporu 15 Ekim'de BM Güvenlik Konseyine sunulacak

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'un taraflarla istişareler yürüterek hazırladığı raporu 15 Ekim'de BM Güvenlik Konseyine sunacak.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, beklenen rapora ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lute'un Kıbrıs konusunda ilgili tüm taraflarla istişareler yürüttüğünü ve Genel Sekreter'i görüşmelerine ilişkin bilgilendirdiğini söyledi.

Dujarric, Guterres'in rapor hakkında BM Güvenlik Konseyini de bilgilendireceğini ifade etti.

Kıbrıs raporu, 15 Ekim'de BM Güvenlik Konseyine Guterres tarafından sunulacak, 30 Ekim'de ise görüşülecek.

Raporun açıklanmasının ardından Guterres'in, Kıbrıs sorunu konusunda nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine karar vermesi bekleniyor.

Öte yandan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs raporunun ekim ayında açıklanmasıyla Rum lider Nikos Anastasiadis ile görüşmelerinin mümkün olduğunu belirterek, görüşmenin çok uzak olmayan bir tarihte gerçekleşmesini arzu ettiğini söylemişti.