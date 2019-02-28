Kıbrıs Rum Kesimi Açıklarında En Büyük 3. Doğalgaz Rezervi Bulundu

10’uncu parselde keşfedilen doğalgaz yatağı, Kıbrıs açıklarında keşfedilen üçüncü rezerv. Amerikan şirketi Exxonmobil dışında İtalyan Eni ve Fransız Total firmaları da bölgede keşif amaçlı sondaj çalışmaları yürütüyor.

Exxonmobil Başkan yardımcısı Tristan Aspray de Exxonmobil ve ortakları Katar Petroleum ile daha fazla rezervin bulunması imkanının olduğunu vurguladı. Aspray, “Kıbrıs açıklarında hatta aslında tüm Doğu Akdeniz’deki fırsatlarla ilgileniyoruz” dedi. Exxonmobil’in büyük olasılıkla gelecek yıl başka sondaj çalışmaları da yapacağını dile getirdi.

Avrupa için alternatif bir enerji kaynağı olma çabasındaki Kıbrıs Rum Kesimi’nin Enerji Bakanı Lakkotripis, 141 ila 226 milyar metreküplük doğalgaz bulunduğunun tahmin edildiğini ve bu keşfin Kıbrıs açıklarında daha fazla çalışmanın yolunu açmasını umduğunu söyledi.

Açıklamayı Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ile sondaji yürüten Amerikan Exxonmobil Başkan yardımcısı Tristan Aspray yaptı.

2011’de de Teksas merkezli Noble Energy, Kıbrıs’ın güneydoğusunda 127 milyar metreküplük bir doğalgaz rezervi keşfetmişti. Son keşif, Kıbrıs’ta şimdiye kadar bulunan en büyük rezerv.

Doğu Akdeniz’de doğalgaz ve petrol arama çalışmaları Ankara ve Atina arasında gerilime yol açıyor. Hem Türkiye hem de uluslararası alanda tanınan Kıbrıs Rum kesimi Akdeniz’de petrol ve doğalgaz sahaları üzerinde hak iddia ediyor.

Güney Kıbrıs, 2007 yılında kendi münhasır ekonomik bölgesi ilan ettiği deniz alanında 13 adet parsel için ruhsat çıkardı. Bu parsellerden sekizi enerji şirketlerinin ilgisini çekti.

2, 3 ve 9’uncu parseller İtalyan ENI ve Güney Koreli Kogas’ın, 6 ve 11’inci parseller ENI ile FransızTotal’in, 8’inci parsel ENI’nin, 10’uncu parsel ExxonMobil’in, 13’üncü parsel ise Noble Energy’nin kontrolünde. Türkiye 1,4, 6 ve 7’nci parselleri kendi kıta sahanlığı içinde olduğunu savunuyor.

Exxonmobil Başkan yardımcısı Tristan Aspray ise şirket olarak bölgedeki jeopolitik gerilimlerin farkında olduklarını ancak Türkiye’nin üzerinde hak iddia ettiği alanın dışındaki sularda çalışmalara odaklandıklarını savundu.

