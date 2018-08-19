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Kıbrıs Rum Kesimi eski uçak korsanını Mısır'a teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 02:19 | Son Güncelleme

Kıbrıs Rum Kesimi eski uçak korsanını Mısır'a teslim etti

KAHİRE (AA) - Güney Kıbrıs Rum Kesimi, 29 Mart 2016'da Mısır Hava Yolları'na ait yolcu uçağını kaçırarak Kıbrıs Rum Kesimi'ne indiren hava korsanını Kahire'ye teslim etti.

Mısır Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İki yıl önce uçak kaçıran Seyfeddin Mustafa'nın teslimi ile ilgili hukuki icraatlar başarıyla tamamlandı. Sanığın teslimi, Kıbrıs Yüksek Mahkemesi kararıyla gerçekleşti." ifadeleri yer aldı.

Yapılan açıklamada, Başsavcı Nebil Sadık, sanığın, olayla ilgili tahkikatın yapılması için ilgili savcılığa sevk edildiğini belirtti.

Mısır Hava Yolları'na ait Airbus A320 tipi yolcu uçağı, 29 Mart 2016'da İskenderiye'den Kahire'ye giderken kaçırılmış ve Larnaka Havalimanı'na indirilmişti. Havalimanında saatler süren müzakerelerin sonunda tüm yolcuları serbest bırakan hava korsanı, emniyet birimleri tarafından gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
güney kıbrıs rum kesimi mısır

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