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Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan, Fransa ve İtalya'nın ortak deniz ve hava tatbikatı tamamlandı

DÜNYA HABERLERİ  | 28.08.2020 23:12 | Son Güncelleme

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan, Fransa ve İtalya tarafından Kıbrıs'ın batısında gerçekleştirilen ortak askeri tatbikat sona erdi.

Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan, Fransa ve İtalya'nın ortak deniz ve hava tatbikatı tamamlandı

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 4 ülke arasında 26-28 Ağustos'ta, Eunomia ismiyle gerçekleştirilen ortak hava ve deniz tatbikatının "başarıyla" tamamlandığı bildirildi.

Tatbikatın bahse konu ülkelerin Doğu Akdeniz'deki ortak deniz ve hava varlıklarını güçlendirme ve ortaklaşa alınan karar çerçevesinde yapıldığı kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, bir soruya yerdiği yazılı yanıtta, Fransız askeri uçaklarının, GKRY, Yunanistan ve İtalya'yla birlikte gerçekleştirilen tatbikat bahanesiyle GKRY'ye inmesi ve bu uçakların geçici veya sürekli olarak Ada'ya konuşlandırılmasının, 1960 Antlaşmaları'na aykırı olduğunu vurgulamıştı.

Aksoy, "Kıbrıs Adası'nın garantörü olmayan Fransa, bu tutumuyla, Doğu Akdeniz'deki mevcut gerginliklerden sorumlu olan Rum-Yunan ikilisini, tehlikeli bir biçimde gerginliği daha da tırmandırma yönünde teşvik etmektedir. Bir kez daha hatırlatıyoruz: Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi ve Kıbrıs Türkü'nü dışarıda bırakmaya çalışan her girişim hüsranla sonuçlanacaktır." ifadesini kullanmıştı. (AA)

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