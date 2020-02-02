HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kıbrıs Rum kesiminde düzensiz göçmen ve siyasi sığınma başvurusunda büyük artış

Kıbrıs Rum kesiminde düzensiz göçmen ve siyasi sığınma başvurusunda büyük artış

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 17:57 | Son Güncelleme

Kıbrıs Rum kesiminde düzensiz göçmen ve siyasi sığınma başvurusunda büyük artış

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) düzensiz göçmen ve siyasi sığınma başvurusu sayılarında son yıllarda büyük artış yaşandı.

Simerini gazetesinin haberine göre, Kıbrıs Rum kesimine düzensiz göçmen girişlerinde her sene rekor artışlar yaşanırken, siyasi sığınma başvuruları da son 4 yılda ikiye katlandı.

GKRY'de, 2019'da yapılan siyasi sığınma başvuruları 2018'e göre yüzde 70,84 oranında artarken, 2004'ten bu yana uluslararası koruma statüsü verilen sığınmacı sayısı da 11 bin 29'a ulaştı.

GKRY İçişleri Bakanlığına dayandırılan verilere göre, Rum kesiminde nüfus 875 bin 900'e ulaştı, güncel siyasi sığınma talebi olan kişi sayısı 31 bin 200 oldu. Bu sayı, GKRY nüfusunun yüzde 3,6'sına tekabül ediyor.

Rum kesimine düzensiz göçmen girişleri, deniz yolu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üzerinden yapılıyor.

GKRY'nin en çok mülteci aldığı ilk 10 ülkenin Suriye, Somali, Pakistan, Hindistan, Vietnam, Bangladeş, Mısır, Sri Lanka, Irak, Kamerun olduğu, ülkeye gelen her 10 mülteciden 6'sının da KKTC üzerinden geçtiği aktarıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bademcik iltihabı savunmayı bozuyorBademcik iltihabı savunmayı bozuyor
PARTNERNesrin Cavadzade'den olay açıklamalar! Taciz itirafı çok konuşulacakNesrin Cavadzade'den olay açıklamalar! Taciz itirafı çok konuşulacak
Deprem sırasında ortaya çıkan ışığın sırrı çözüldüDeprem sırasında ortaya çıkan ışığın sırrı çözüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
artış düzensiz göçmen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi siyasi sığınma

En Çok Okunan Haberler

Ülkede 'virüs' paniği! Bu da oldu

Ülkede 'virüs' paniği! Bu da oldu

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Bakan Selçuk'tan 'yaz tatili' açıklaması

Bakan Selçuk'tan 'yaz tatili' açıklaması

Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

Evinin terasında fena yakalandı

Evinin terasında fena yakalandı

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

TSK'da yeni bir dönem başladı! Artık...

TSK'da yeni bir dönem başladı! Artık...

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da koronavirüsüne maskeli önlem 

İstanbul'da koronavirüsüne maskeli önlem 

Son dakika: Bakan Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Bakan Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Deprem sırasında ortaya çıkan ışığın sırrı çözüldü

Deprem sırasında ortaya çıkan ışığın sırrı çözüldü

Elazığ'daki 6.8'lik deprem sonrası Bakan Kurum'dan 'konut' açıklaması

Bakan Kurum açıkladı: Çalışmalarımız başladı

Sömestr tatilinin son günü Palandöken doldu taştı

Tatilin son günü doldu taştı

Çığ altında kalan güvenlik korucusunun cansız bedenine ulaşıldı

Korucunun cansız bedenine ulaşıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.