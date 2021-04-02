Kıbrıs savaşı ne kadar sürdü? Kıbrıs Barış Harekatı ve Kıbrıs olayları nasıl başladı?

1 Nisan itibariyle TRT1'de yayınlanmaya başlayan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ile birlikte Kıbrıs Barış Harekatı da vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Kıbrıs'ta Türklerin Rumlar tarafından işkence ve zulme uğradığı Kıbrıs savaşı ne kadar sürdü? Kıbrıs olayları nasıl başladı?

KIBRIS OLAYLARI NASIL BAŞLADI?

Kıbrıs Barış Harekatı'na zemin hazırlayan gelişmeler 1959 senesinde başladı. Türkiye, İngiltere ve Yunanistan'ın 1959 yılında imzaladığı Zürih ve Londra anlaşmalarıyla bu ülkelerin garantörlüğünde Türk ve Rum halklarının eşitliğine dayalı Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu.

Rumlara ait silahlı gruplarca 1963 yılından itibaren gerçekleştirilen saldırılar sonucu Kıbrıs Türkleri, ülke yönetiminden baskı ve zulümle uzaklaştırıldı. Adayı Yunanistan'a bağlama amacına ulaşmak isteyen Rumların yürüttükleri saldırılar ve ambargolar ise 1963 ve 1974 seneleri arasında daha da artarak devam etti.

EOKA-B liderlerinden Nikos Sampson, Yunanistan'da iktidarda bulunan cuntanın desteğiyle gerçekleştirdiği darbe ile 15 Temmuz 1974 tarihinde Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarios'u devirdi. Adadaki darbe haberi Ankara'ya ulaştığında Milli Güvenlik Kurulu toplanma kararı aldı. Başbakan Bülent Ecevit, toplantının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerine Kıbrıs'a müdahale ihtimaline karşı hazırlıklar yapılması yönünde bir talimat verdi. Dünya kamuoyunun Kıbrıs'taki askeri yönetime karşı görüşü ve tepkileri de Türkiye'nin lehine bir ortam yaratıyordu.