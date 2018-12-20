Kıbrıs şehitlerine 44 yıl sonra cenaze töreni

Törene, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, KKTC Din İşleri Başkanı Talip Atalay, bazı bakanlar, milletvekilleri ve şehit yakınları katıldı.

Rumlar tarafından 14 Ağustos 1974'te Muratağa ve Sandallar köylerinde katledilen şehitlerden Rahme Hasan, Hasan Hüseyin, Nadire Süleyman Ruso, Sevim Arif, Şeniz Arif, Seval Arif, Rahme Hasan, Emine Bayram, Ayşe Hüseyin Osman, Emine Mehmet Salih, Serpil Mehmet, Sevgül Mehmet, Emine Halil Kasap, Fatma Erdoğan ve Emine Süleyman'ın naaşları, kimlik tespitinin ardından Muratağa Sandallar Şehitliği’nde isimlerinin yazılı olduğu mezarlara askeri törenle defnedildi.

Kıbrıs'ta Rumlar tarafından 1974 yılında katledilen ve Kayıp Şahıslar Komitesinin çalışmalarıyla kimlikleri tespit edilen 15 şehit için 44 yıl sonra cenaze töreni düzenlendi.

Burada şehit edilenlerin en genci 26 günlük Selden Ali Faik, en yaşlısı ise 95 yaşındaki Hüseyin Osman olmak üzere çoğu kadın ve çocuktan oluşuyor.

Kıbrıs'ta 14 Ağustos 1974’te Rum askerleri ile komşu köylerden gelen Rum fanatiklerden oluşan bir grup, Muratağa, Sandallar ve Atlılar adındaki üç Türk köyüne saldırmış, 126 Kıbrıslı Türkü köy meydanında toplayarak direnenleri ilk aşamada, geri kalanları ise araçlara bindirip katliam çukuruna gömerek öldürmüştü.

Geçmişten ders çıkarılarak yeni acılar yaşanmaması temennisinde bulunan Benan, “Bugün varoluş ve özgürlük mücadelemizin başarıya ulaşmasında en büyük pay, hiç şüphesiz ki vatan, bayrak, sancak ve toprak uğruna canlarını seve seve veren aziz şehitlerimizindir." şeklinde konuştu.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, törende yaptığı konuşmada, 14 Ağustos 1974'te 26 günlük bebekten 95 yaşındakine kadar 126 masum ve savunmasız kişinin Rumlar tarafından katledilerek dozerlerle toprağa gömülmesini Kıbrıs Türk halkının unutamayacağını kaydetti.

Bu katliamdan sadece Sandallar köyünden bir aile ve Muratağa köyünden altı kişi, Atlılar köyünden de iki kişi gözleri kör ve yaşlı oldukları için kurtulabilmişti.

Bugünkü definlerle Muratağa ve Sandallar şehitlerinden kimlik tespiti yapılıp toprağa verilen şehitlerin sayısı 35’e ulaştı.

Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi, 1963-1974 yıllarında kayıp olarak listelenen şahısların naaşlarının gömüldükleri yerlerden çıkarılması, kimliklerinin belirlenmesi ve yakınlarına iade edilmesi için çalışmalar yürütüyor.

