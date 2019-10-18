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Kıbrıs sığınmacı akını ile baş edemiyor

18.10.2019 16:41 | Son Güncelleme

Yaklaşık 20 bin sığınmacı ve göçmene ev sahipliği yapan Kıbrıslı Rumlar, her geçen yıl artan sayı nedeniyle üyesi olduğu Avrupa Birliği’nden yardım talebinde bulundu.

Kıbrıs sığınmacı akını ile baş edemiyor

Türkiye ve Ortadoğu ülkelerinden Kıbrıs'a sığınmacı göçü artarak devam ediyor. Güney Kıbrıs'ta yayınlanan Phileleftheros gazetesinin, Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı verilerine dayandırdığı haberine göre 2019 yılının ilk dokuz ayında adaya yaklaşık 9 bin sığınmacı geldi. Polis kayıtlarına göre bu rakam 2016'da 2 bin 936, ve 2017'de 4 bin 582 olmuş, geçtiğimiz yıl da 7 bin 761'e yükselmişti. Güney Kıbrıs polis teşkilatının sözcüsü Christos Andreou da dün devlet televizyonu RIK'e yaptığı açıklamada, sene başından bu yana "Her ay neredeyse bin kişi geliyor" demişti.

Güney Kıbrıs'ın lideri Nikos Anastasiades de daha önce Avrupa Birliği'nden (AB) konuyla yardım talebinde bulunmuştu.

850 bin nüfuslu AB üyesi Kıbrıs'ta halihazırda statüsü belirsiz 20 binden fazla sığınmacı ve göçmen yaşıyor. Yerel medyada yer alan haberlere göre bu kişiler için oluşturulan kamplarda kapasitenin üstünde insan kalıyor.

Otranto Boğazı'nda yoğun trafik

Bu arada Yunanistan devlet televizyonu ERT'nin haberine göre, Yunanistan sahil güvenliği ile AB sınır koruma ajansı Frontex, İtalya ile Yunanistan arasındaki Otranto Boğazı'nda, dümeni çalışmayan bir teknenin içinde seyreden yaklaşık 40 kişiyi kurtardı. Nereli oldukları açıklanmayan söz konusu sığınmacıların, teknede çıkan arızanın ardından, bir gün önce Yunan makamlarından yardım istedikleri belirtiliyor. Otranto Boğazı'nda neredeyse her gün İtalya'ya geçmeye çalışan sığınmacılar ele geçiriliyor.

Türkiye ve Yunanistan'daki insan kaçakçıları tarafından organize edilen yolculuklarla sığınmacılar, büyük oranda kapalı olan Balkan rotasını kullanamadıkları için deniz yoluyla İtalya'ya ulaşmaya çalışıyorlar.

dpa / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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