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Kıbrıs sorununa çözüm başka bahara kaldı

29.04.2021 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BM öncülüğünde Cenevre'de yapılan gayriresmi Kıbrıs görüşmelerinden sonuç alınamadı.

Kıbrıs sorununa çözüm başka bahara kaldı

BM Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs Sorunu'na çözüm aramaya devam edeceğini ve "pes etmediğini" belirtti.İsviçre'nin Cenevre kentinde, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde yapılan gayriresmi Kıbrıs görüşmelerinden somut bir sonuç çıkmadı. Görüşmelerle ilgili olarak gazetecilerin sorularını yanıtlayan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, söz konusu konferansta, resmi görüşmelere yeniden başlanabilmesi için "yeterli ortak zemin" bulunamadığını bildirdi.

Buna rağmen, fiili olarak ikiye ayrılmış durumdaki Kıbrıs'ta bir çözüme ulaşılması için gayret göstermeye devam edeceğini belirten Guterres, "ben pes etmiyorum" ifadesini kullandı.

İki gün önce başlayan ve Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumların yanı sıra, Türkiye, Yunanistan, İngiltere, Avrupa Birliği (AB) ve BM temsilcilerinin katıldığı görüşmelerde ana anlaşmazlık noktası egemenlik hakları ile ilgili konular oldu. Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, konferanstan önce içinde yer aldığı hükümetin, Kıbrıs'ın yeniden federal bir yapı içinde birleşmesinden yana olduğunu ifade ederken, Türkiye tarafından tanınan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu iki devletli çözüm talebinden vazgeçmedi.

"KKTC'nin bağımsızlığından ödün vermeyeceğiz"

Konferansa garantör ülke sıfatıyla katılan Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Kıbrıslı Rumların lideri, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades'in Kıbrıs Türklerinin devlet ve toplum olarak egemen eşit olmayacağını söylediğini dile getirdi.

Anastasiades'in, BM Genel Sekreteri'nin önerilerini de kabul etmediğini belirten Çavuşoğlu, "Bunun üzerine Genel Sekreter, birkaç ay daha gayriresmi şekilde bu süreci sürdürmeye, zemin yoklamaya devam etmek istediğini söyledi. Biz de bu kararını destekledik. Önümüzdeki süreçte biz sağlam duruşumuzu devam ettireceğiz. KKTC'nin egemen eşitliğe dayalı, iki devletli çözüm vizyonuna ve önerisine destek olmaya devam edeceğiz. Hem de çok güçlü bir şekilde" dedi.

Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'ın "bağımsızlığı, egemenliği ve eşitliğinden ödün vermeyeceğini" de vurgulayan Mevlüt Çavuşoğlu, "bunlar teslim edilirse iki devlet gelecekte nasıl iş birliği yapacağını müzakere edebilirler. Teslim edilmezse yolumuza KKTC'yle birlikte devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kıbrıslı Türklerin lideri Ersin Tatar ise, kendi halkının egemenliğinin tanınmasının söz konusu olamayacağını, Kıbrıs Türklerinin zaten "asırlardır egemen bir millet olduğunu" dile getirdi.

Türkiye'nin 1974 yılında düzenlediği "Barış Harekatı"ndan bu yana ikiye bölünmüş olan Kıbrıs'ta, kuzeydeki Türk tarafı ile güneydeki Rum tarafı arasında oluşturulan tampon bölgeyi BM güçleri koruyor.

Kıbrıs 2004 yılında bütünüyle AB tarafından tam üye olarak Birliğe dahil edilmişti. Ancak Ada'da siyasi bir çözüme ulaşılamadığı için AB hukuku ve kuralları sadece Rum tarafında geçerli.

AFP,dpa,DW / ET,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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