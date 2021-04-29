Kıbrıs sorununa çözüm başka bahara kaldı

BM Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs Sorunu'na çözüm aramaya devam edeceğini ve "pes etmediğini" belirtti.İsviçre'nin Cenevre kentinde, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde yapılan gayriresmi Kıbrıs görüşmelerinden somut bir sonuç çıkmadı. Görüşmelerle ilgili olarak gazetecilerin sorularını yanıtlayan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, söz konusu konferansta, resmi görüşmelere yeniden başlanabilmesi için "yeterli ortak zemin" bulunamadığını bildirdi.

Buna rağmen, fiili olarak ikiye ayrılmış durumdaki Kıbrıs'ta bir çözüme ulaşılması için gayret göstermeye devam edeceğini belirten Guterres, "ben pes etmiyorum" ifadesini kullandı.

İki gün önce başlayan ve Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumların yanı sıra, Türkiye, Yunanistan, İngiltere, Avrupa Birliği (AB) ve BM temsilcilerinin katıldığı görüşmelerde ana anlaşmazlık noktası egemenlik hakları ile ilgili konular oldu. Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, konferanstan önce içinde yer aldığı hükümetin, Kıbrıs'ın yeniden federal bir yapı içinde birleşmesinden yana olduğunu ifade ederken, Türkiye tarafından tanınan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu iki devletli çözüm talebinden vazgeçmedi.