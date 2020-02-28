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  4. Kıbrıs'ta 4 sınır kapısı koronavirüs nedeniyle kapatıldı

Kıbrıs'ta 4 sınır kapısı koronavirüs nedeniyle kapatıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 28.02.2020 16:40 | Son Güncelleme

Kıbrıs'ta koronavirüs nedeniyle kuzey ve güney arasında geçişleri sağlayan 4 sınır kapısının geçici olarak kapatılması kararı alındı. Rum kesiminde de 4 kişi koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı.

Kıbrıs'ta 4 sınır kapısı koronavirüs nedeniyle kapatıldı

Konuyla ilgili açıklama yapan KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, sınır kapılarının kapatılması ile ilgili Rum Lideri Nikos Anastasiadis’in, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı aradığını söyledi. Kararı Rum Bakanlar Kurulu’nun aldığını ifade eden Burcu, "Nikos Anastasiadis telefon görüşmesinde, Rum Bakanlar Kurulu kararına göre, bir hafta sonra yeniden değerlendirmek üzere Lokmacı, Derinya, Aplıç ve Bostancı kapılarındaki geçişleri askıya aldıklarını söyledi" dedi.

DİĞER KAPILARDA TEDBİRLER ARTIRILACAK

Burcu, "Bu kararın koronavirüsün yayılma tehlikesinin önüne geçme gerekçesiyle alındığını belirten Anastasiadis, diğer noktaların geçişlere açık kalmaya devam edeceğini, bu kapılardaki tedbirlerin artırılacağını söyledi" dedi.

Kaynak: DHA


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Kıbrıs sınır kapısı koronavirüs

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