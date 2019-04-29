Seri katilin bir kurbanı daha gölün dibinde bulundu!

İnternette çok daha farklı görünüyordu! Eve gelince...

İnternette çok daha farklı görünüyordu! Eve gelince...

Bu sebeple kadının kimliğini belirlemek için yapılan testler zaman alıyor.

Artık kullanılmayan bakır ve sülfür madenlerinin yığıldığı gölde bulunan kadın bedeni, polisin verdiği bilgiye göre tamamen çürümek üzereydi.

Kıbrıslı Rum bir subayın, tümü yabancı kökenli 7 kadın ve kız çocuğunu öldürdüğünü itiraf etmesinin ardından, yetkililer, olayı en başından bu yana dikkatlice soruşturmamakla suçlanmıştı.

Ada'daki ilk seri katil vakasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bu, bulunan dördüncü ceset.

Cinayet soruşturması açıldı ve subay yakalandı.

İkinci kadının cesedi de birkaç gün sonra aynı yerde bulundu. Onun da 28 yaşındaki Filipinli Palanas Lozano olduğunu sanılıyor.

2017'nin sonundan beri kayıp olan bir başka Filipinli kadın, 31 yaşındaki Maricar Valtez'i de aynı subayın öldürdüğünden şüphelenildi ancak subay inkar etti.

Ancak bir süre sonra hem bu cinayeti, hem de son üç yılda dört kadın ve kız çocuğunu öldürdüğünü itiraf etti.

Tutuklanmasının ardından, Pazar günü bulunan cesedin yerini de itiraf eden subayın kurbanlarından üçü heüz bulunmadı.

Pazar günü bulunan kadının Nepal ya da Hindistan'dan gelmiş olabileceği tahmin ediliyor.

Marry Rose Tiburcio'nun 6 yaşındaki kızı, Romanyalı bir anne ve onun da kızının Eylül 2016'dan bu yana kayıp olduğu, seri katilin diğer 3 kurbanın bu kişiler olabileceği belirtildi.

'ÖRNEĞİNE RASTLANMAMIŞ BİR UMURSAMAZLIK'

Yetkililer, kadınların yabancı uyruklu çalışanlar olması sebebiyle kayıp bildirimlerinin en başından bu yana dikkatli bir soruşturma yürütmemek ve olayları ciddiye almamakla suçlanıyor.