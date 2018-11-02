Kıbrıs'ta yeni bir örümcek türü keşfedildi

Proje çalışmalarını yürüten araştırmacılar, arazi çalışmalarını Beşparmak Dağlarında yer alan ormanlık ve çalılık alanlarda sürdürdü. Yeni örümcek türünün “Araneae” takımının “Dysderidae” familyasına ait “Harpactea günselorum” adında olduğu açıklandı.

1 / 6 Yakın Doğu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Salih Gücel ile Doç. Dr. Özge Özden Fuller, Ege Üniversitesinden Prof. Dr. Bayram Göçmen ile Kıbrıs Yaban Hayatı Araştırma Enstitüsü Araknolog Kadir Boğaç Kunt’un yer aldığı projede, keşfedilen yeni örümcek türünün tüm dünyada “günselorum” ismiyle anılacağı ve literatürde yer alacağı belirtildi. Kalavaç Köyü ve Alevkayası civarında tespit edildi.

2 / 6 Proje yürütücülerinden Prof. Dr. Salih Yücel, Yakın Doğu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Koordinasyon Kurulu tarafından desteklenen “Kuzey Kıbrıs’ın Örümcekleri” adlı proje kapsamında Beşparmak Dağlarında yer alan ormanlık ve çalılık alanların zemininde bulunan nemli yaprak döküntülerinin içlerini yaşam alanı olarak seçen yeni türü keşfettiklerini söyledi.

3 / 6 Yeni türün genel olarak Beşparmak Dağlarının hemen hemen tamamında yaygın olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yücel, ilk tespitlerinin Kalavaç Köyü ve Alev Kayası civarından olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Yücel, ‘Harpactea günselorum’un türünün adanın güneyinde, Trodos dağlarında mevcut olup olmadığını ileride yapılacak arazi çalışmaları neticesinde kesinleşeceğini şu an için tahminlerine göre dağılımının Beşparmak Dağları ile sınırlı olduğu yönünde olduğunu söyledi.

4 / 6 ÖRÜMCEK FAMİLYASINDA YENİ BİR TÜR OLARAK TESCİLLENDİ Keşfettikleri türün örümceklerin yer aldığı “Araneae” takımının “Dysderidae” familyasına ait olduğunu anlatan Prof. Dr. Salih Yücel, Zoobank’ta yeni bir tür olarak tescillendiğini belirtti. Bu familyaya ait örümceklerin genel olarak Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika’da dağılım gösterdiğini dile getiren Prof. Dr. Yücel, “Orta Asya, Kuzey Avrupa ve Kafkasya’da yaşayan türleri de olmasına rağmen genel olarak Akdeniz’e yakın coğrafyaları tercih ediyorlar. Familyanın dünya genelinde 24 cinse ait yaşayan 568 türü var” dedi.

5 / 6 YENİ ÖRÜMCEK TÜRÜNÜN ADI: GÜNSEL Yeni türün ismini araştırma grubunun ortak kararı olarak “günselorum” koyduklarını belirten Prof. Dr. Yücel, bu ismi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yükseköğretime ve bilimsel çalışmalara destek veren Yakın Doğu Üniversitesi kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel ve ailesine ithafen verdiklerini söyledi. Verilen ismin dünya var oldukça yaşamaya devam edeceğine vurgu yapan Prof. Dr. Yücel, böceğin “Harpactea günselorum” olarak “Serket” dergisinde yayımlandığını aktardı.