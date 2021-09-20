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“Kıbrıs Türk Halkının Egemen Eşitliği Tescil Edilmeli”

20.09.2021 00:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurul çalışmaları için New York’ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun resmi temasları sürüyor. Bakan Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkıyla “Omuz omuza yürümeye devam” dedi

“Kıbrıs Türk Halkının Egemen Eşitliği Tescil Edilmeli”

Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurul çalışmaları için New York’ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun resmi temasları sürüyor. Bakan Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkıyla “Omuz omuza yürümeye devam” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile gerçekleştirdiği görüşmeden sonra kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "BM Genel Kurul görüşmeleri öncesinde kıymetli ağabeyim KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'yla istişarede bulunduk. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü bir an evvel tescil edilmeli. Omuz omuza yürümeye devam" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Enzdonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile de biraraya geldi.

Çavuşoğlu Twitter hesabından görüşmeyle ilgili şu paylaşımı yaptı: "Önümüzdeki ay ülkemizde ağırlayacağımız Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'yle BM Genel Kurulu marjında verimli bir görüşme yaptık. İkili ilişkilerimizi her alanda daha da güçlendireceğiz. BM, İslam İşbirliği Teşkilatı, D-8 ve MIKTA'da Endonezya ile yakın işbirliği içindeyiz".

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bugün New York’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bazı ikili görüşmelerinde ve katılacağı bazı toplantı ve etkinliklerde de eşlik edecek. 23 Eylül tarihine kadar New York’taki resmi temaslarını sürdürecek olan Çavuşoğlu birçok ikili ve çoklu görüşme yapacak. Bakan Çavuşoğlu BM içinde ve dışında düzenlenecek çeşitli etkinlik ve programlara da katılacak.

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