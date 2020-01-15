HABER
  4. Kıbrıs Türk halkının lideri Dr. Küçük'ün vefatının 36'ncı yılı

Kıbrıs Türk halkının lideri Dr. Küçük'ün vefatının 36'ncı yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 12:56 | Son Güncelleme

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: - "O (Dr. Fazıl Küçük) her zaman mütevazi kimliğini korumasını bildi. Hep halkının içinde oldu. Bir doktor olarak yurttaşlara karşılıksız şifa dağıttı" - "Dr. Küçük, o dönemin tarihsel koşullarında başta Rauf Denktaş olmak üzere çalışma arkadaşları ile birlikte Rumların Enosis hedefine karşı mücadele etti. En başta Türkiye'nin Kıbrıs'a ilgisini çekmek için büyük uğraşlar verdi"

Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük, vefatının 36'ncı yılında Lefkoşa'daki kabri başında anıldı.

Dr. Küçük'ün ölüm yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen anma törenine, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, KKTC'nin İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, bakanlar, milletvekilleri, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tuğgeneral Altan Er, askeri erkan, Küçük'ün ailesi, kurum ve kuruluşların temsilcileri, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, anıt özel defterini imzaladıktan sonra yaptığı konuşmada, "Dr. Fazıl Küçük'ü 36. ölüm yıl dönümünde bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz." diyerek Küçük'ün tek odalı kerpiç bir evde başlayan yaşamını, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin önderi olarak ve kalplerde müstesna bir yer edinerek tamamladığını söyledi.

Akıncı, Dr. Küçük'ün siyasal yaşamında belediye meclisi üyeliğinden Cumhurbaşkanlığı muavinliğine kadar yükselen bir kariyeri olduğunu hatırlatarak "O her zaman mütevazi kimliğini korumasını bildi. Hep halkının içinde oldu. Bir doktor olarak yurttaşlara karşılıksız şifa dağıttı." dedi.

- "Türkiye'nin Kıbrıs'a ilgisini çekmek için büyük uğraşlar verdi"

Cumhurbaşkanı Akıncı, Dr. Küçük'ün bir doktor ve lider olmanın yanı sıra gazeteci yazar kimliğiyle de iz bırakan bir şahsiyet olduğunu hatırlattı.

Dr. Küçük'ün Kıbrıs'ı köy köy, mahalle mahalle dolaştığını ve halkını milli bir düşünce etrafında örgütlemeye çalıştığını belirten Akıncı, "Dr. Küçük, o dönemin tarihsel koşullarında başta Rauf Denktaş olmak üzere çalışma arkadaşları ile birlikte Rumların Enosis hedefine karşı mücadele etti. En başta Türkiye'nin Kıbrıs'a ilgisini çekmek için büyük uğraşlar verdi." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, "Dr. Fazıl Küçük'ün yaşamı ve nitelikleri bugün de bizlere örnek teşkil edecek özellikler taşıyor. Toplum sorunlarına bakışı açısından var olma mücadelesini sadece Kıbrıs sorunu bağlamına indirgemeyen tavrı, bugünümüze de ışık tutmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Dr. Küçük'ü anma törenleri Lefkoşa'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde devam etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKırmızı halıda şıklık yarışıKırmızı halıda şıklık yarışı
Kadın arkadaşını silahla vurup polise teslim olduKadın arkadaşını silahla vurup polise teslim oldu
ŞŞAL, 1. Gönüllülük Buluşmasına ev sahipliği yaptıŞŞAL, 1. Gönüllülük Buluşmasına ev sahipliği yaptı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
36'ncı ölüm yıl dönümü anma Dr. Fazıl Küçük KKTC Lefkoşa

En Çok Okunan Haberler

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

Doktor doğuma bu halde girdi!

Doktor doğuma bu halde girdi!

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Ramo sosyal medyayı salladı! İşte nefes kesen final sahnesi

Ramo sosyal medyayı salladı! İşte nefes kesen final sahnesi

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmini (İstanbul'a asit yağmuru mu yağacak?)

İstanbulluları korkutan 'asit yağmuru' hakkında yeni açıklama

Son dakika! Tunceli'de kayıp Gülistan'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Gülistan'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Kar topu oynarken vücutlarında yanıklar oluşmuştu! Çocukların tedavisi sürüyor

Kar topu oynarken vücutlarında yanıklar oluşmuştu! Çocukların tedavisi sürüyor

Şırnak’ta yaşayan Süryani çiftten haber alınamıyor! Herkes seferber oldu

Süryani aile için seferber olundu

Beyaza bürünen yaylalar doğal güzelliğiyle cezbediyor

Doğayla iç içe olmak isteyenler, orayı bir de şimdi görün

Manisa'da korkutan anlar! 3 yaşındaki çocuk seyir halindeki otomobilden düştü

Korkutan olay! Küçük çocuk seyir halindeki araçtan düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.