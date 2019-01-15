Kıbrıs Türk halkının mücadele lideri Küçük'ün ölümünün 35. yılı

"Aziz Doktor Fazıl Küçük, aramızdan ayrılışınızın 35. yılındayız. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Yaşamınız boyunca, yeri geldikçe bir doktor, sırasında gazeteci, bir siyaset adamı ve bir lider olarak halkınıza hizmet ettiniz. O günler büyük zorlukların yaşandığı dönemlerdir. Bu hizmetleri yaparken hep halkımızın yanında, halkımızın içinde bulundunuz. Halkımızdan hiç kopmadınız. Halkın sevgi ve saygısını kazandınız.

Küçük'ün 35. ölüm yılı dolayısıyla düzenlenen törene KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, KKTC'nin İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, bakanlar, milletvekilleri, üniversite rektör ve temsilcileri, muharip dernekler, kurum, kuruluş ve okullardan temsilciler katıldı.

Tüm bu çabalarda en büyük hedef kuşkusuz bu güzel adanın Enosis ile Yunanistan'a bağlanmasının önüne geçmek ve bu topraklarda eşit ve özgür bir toplum olarak yaşama olanağına kavuşabilmekti. Verilen mücadele sonunda geldiğimiz noktada artık geleceğimize daha güvenle bakabilecek durumdayız. Bu topraklarda tahakküm altına girmeden, temel haklarımızı koruma kararlılığı içinde ve Uluslararası hukuk çerçevesinde statü sahibi olacağımız adil ve kalıcı bir barışın kurulması mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz. ​Ruhunuz şad olsun."

Daha sonra törende konuşan Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk toplumu için yakın tarihin oldukça sancılı geçtiğini ifade ederek "Bugün huzurunda toplandığımız merhum Dr. Fazıl Küçük, zor yıllarda toplumuna önderlik yapan oldukça önemli bir şahsiyettir." diye konuştu.

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Akıncı, Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Vakfı bünyesinde Kıbrıs Milli Tarih Müzesi ülke sanatçıları tarafından hazırlanan "Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele" temalı serginin açılışını yaptı.

