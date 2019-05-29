Kıbrıs Türk halkının mücadelesi sanata yansıyacak

Gazi Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi iş birliğinde, "Kıbrıs Türkleri Varlık Mücadelesinin Sanattaki İzleri" projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, toplantıda yaptığı konuşmada, KKTC'nin Türkiye için stratejik öneme sahip olduğuna dikkati çekti.

Üniversitenin mezunları arasında çok sayıda Kuzey Kıbrıs Türk vatandaşı bulunduğunu hatırlatan Uslan, "Gazi Üniversitesi mezunları arasında yer alan çok sayıda Kıbrıs Türkü, vatanları uğruna şehit olmuşlardır. Gazi'nin şehitleri anıtında, 40 şehidimizle birlikte onlar da ölümsüzleştirilmiştir." dedi.

Uslan, bu proje ile, şehitlerin de bir kez daha anılacağını vurguladı.

KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü de söz konusu projenin, hem yaşananların unutulmamasını sağlayacağını hem de Kıbrıs Türkü'nün mücadelesinin genç kuşaklara aktarılmasına olanak sağlayacağını söyledi.

Köprülü, "Bu proje tüm kahramanlara saygı ve minnetin ifadesi olacaktır. En büyük temennimiz, gençlerin, tarihi en iyi şekilde öğrenmesidir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.