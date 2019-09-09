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Kıbrıs Türk Kızılayı Dostları Grubu Girne'de buluşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 16:27 | Son Güncelleme

Kıbrıs Türk Kızılayı Dostları Grubu Girne'de buluşacak

İSTANBUL (AA) - Kıbrıs Türk Kızılayı Dostları Grubu Girne'de toplanacak.

Kızılay'dan yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Komitesinin KKTC Kızılayı'nı tanıması çağrısında bulunuldu.

Kızılay'ın, 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmeleri kapsamında Kıbrıs Türklerinin "tarafsız insani yardıma erişim hakkı" gereğince gönüllüler tarafından 1974'te kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı'nın, Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından tanınmak için çabaladığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi'nin ulusal dernekleri tanımakla yetkili organı olan Uluslararası Kızılhaç Komitesinin, 'tarafsızlık' prensibi gereği uyuşmazlığın tarafı olan toplumlara ve yardım kuruluşlarına tarafsız davranması ve eşit mesafede yaklaşımda bulunması zorunludur. Ancak Kıbrıs Adası'nın sadece Güney kesiminde faaliyet gösteren Kıbrıs Kızılhaç'ı resmen tanınmasına rağmen, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı tarafından Uluslararası Kızılhaç Komitesine yapılan tanınma başvuruları kabul edilmemiştir.

Başvurular, Kuzey Kıbrıs Türk halkı gönüllülerinin örgütlenme hakkı, kendi ulusal dernekleri vasıtasıyla Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi içerisinde yardım alma ve verme hakkı çerçevesinde değerlendirilmelidir. Kıbrıs Türk halkının, uluslararası insancıl hukuk çerçevesindeki haklarını korumak ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı'nın tanınmasına destek vermek amacıyla oluşturulan Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Dostları Grubu, Girne'de toplanma ve yeni bir deklarasyon yayımlama kararı almıştır."

Açıklamada, KKTC Kızılayı'nın tanınması amacıyla, 50'den fazla ülkeden Kızılhaç ve Kızılay'ın davet edildiği Kıbrıs Türk Kızılayı Dostları Grubunun Girne'de 24-25 Eylül'de toplanacağı, Senegal Kızılhaç Başkanının liderlik ettiği toplantıya Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın da katılacağı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Türk Kızılayı Uluslararası Hilal İslam Komitesi

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