Kıbrıs Türk Millî Mücadele'si yakın tarihe ışık tuttu

Yakın Doğu Üniversitesi Vakfı bünyesinde Kurulan Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi’nin misyonlarından bir tanesinin sergiler olduğunu belirten Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, müzenin envanterini geliştirmek istediklerini söyledi. Daha önce 'Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele' temalı sergi düzenlediklerini ve etkinliklerin devam edeceğini dile getiren Prof. Dr. Özkul, 2020 yılında ziyaretçilerine kapılarını açacak olan müzenin, Kıbrıs adasının bir izi olacağını belirtti. Amaçlarının bilim ve sanatı birleştirmek olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Özkul, “Bir kuş misali. Bir kuşun iki kanadı olmalı. Biri bilim biri sanat olmalı felsefesinde olduğu gibi bunun ikisini birleştirebilirseniz uçabilirsiniz ancak. Bu felsefeyi genç nesillere aktarabilmemiz lazım” dedi.

Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, bu topraklarda bizlerin var olmasını sağlayan Kıbrıs Türk halkının yapmış olduğu varoluş mücadelesini geleceği keşfe çıkacak olan gençlere aktarmanın gerektiğinin altını çizerek bunun ancak milli mücadele ile yapılabileceğini söyledi. Bu konuda, Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’in öncü, teşvik eden ve adımlar atılmasını sağlayan ve imkanlar sunduğunu dile getiren Prof. Dr. Özkul, serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

BU SERGİ TARİHE ÖNEMLİ BİR NOT DÜŞÜYOR

Serginin tarihe önemli bir not olarak düştüğünü ve bundan sonra ne yapılması gerektiğine dair önemli işaretleri bünyesinde barındırdığını ifade eden Başbakan Tufan Erhürman da, Yakın Doğu Üniversitesinde bilimi sanatla buluşturan yeni bir etkinlikte daha bulunmaktan çok büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Yakın Doğu Üniversitesinin son dönemlerde sanat alanında sergilediği faaliyetlerin takdire şayan olduğunu belirten Başbakan Erhürman, bunun gurur verici olduğunu söyledi. Serginin derin anlamlar taşıdığını ifade eden Tufan Erhürman, “Kıbrıs Türk halkı bir varoluş mücadelesi verdi. Kıbrıs Türk halkı varoluş mücadelesine devam ediyor. Bu mücadele safhası, Kıbrıs Türk Halkının dünyada ekonomik ve sosyal varlığı ile kendini gösterme, ben buradayım deme mücadelesidir. Bunu yaparken geçmiş mücadeleden de motivasyon almak gerekiyor. Bazı müzeler bir mücadeleyi ve tarihi bir yerden başlatarak bir noktada sonlandırır. Bazı müzeler de süren ve sürmekte olacak olan bir şeyi anlatırlar. Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi de, sonlanmayacak bir mücadeleyi anlatacak” diye konuştu.