Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi'nde sergilenecek eserler belirlendi

LEFKOŞA,(DHA) - Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Eğitim Vakfı bünyesinde bulunan Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi'nde sergilenecek, Kıbrıs toplumunda iz bırakan şahsiyetlerin heykellerinin belirlenmesi için yapılan anket çalışmaları tamamlandı.

Online, gazeteler ve sahada olmak üzere eş zamanlı başlatılan anket çalışmalarında 2 bin katılımcıya Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi'ni şekillendirmek için sorulan sorular sonucunda, ilk etapta sergilenecek olan Kıbrıs ile ilişkili toplumun her kesimden en fazla tercih edilen 20 değerli şahsiyetin heykelleri yapılmaya başlandı.

YDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Kıbrıs Türk toplumunun yaşamının çeşitli evrelerinde derin izler bırakmış, bırakmaya devam eden, topluma yön veren, gerek siyasî gerekse de sosyal hayatta toplumla bütünleşen, toplumun sembolleri haline gelen kişileri, gelecek nesillere tanıtmak amacıyla heykellerini yaparak Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi’nde sergileyeceklerini belirtti.