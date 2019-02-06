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Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi'nde sergilenecek eserler belirlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 17:51 | Son Güncelleme

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Eğitim Vakfı bünyesinde bulunan Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi'nde sergilenecek, Kıbrıs toplumunda iz bırakan şahsiyetlerin heykellerinin belirlenmesi için yapılan anket çalışmaları tamamlandı.

Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi'nde sergilenecek eserler belirlendi

LEFKOŞA,(DHA) - Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Eğitim Vakfı bünyesinde bulunan Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi'nde sergilenecek, Kıbrıs toplumunda iz bırakan şahsiyetlerin heykellerinin belirlenmesi için yapılan anket çalışmaları tamamlandı.

Online, gazeteler ve sahada olmak üzere eş zamanlı başlatılan anket çalışmalarında 2 bin katılımcıya Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi'ni şekillendirmek için sorulan sorular sonucunda, ilk etapta sergilenecek olan Kıbrıs ile ilişkili toplumun her kesimden en fazla tercih edilen 20 değerli şahsiyetin heykelleri yapılmaya başlandı.

YDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Kıbrıs Türk toplumunun yaşamının çeşitli evrelerinde derin izler bırakmış, bırakmaya devam eden, topluma yön veren, gerek siyasî gerekse de sosyal hayatta toplumla bütünleşen, toplumun sembolleri haline gelen kişileri, gelecek nesillere tanıtmak amacıyla heykellerini yaparak Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi’nde sergileyeceklerini belirtti.

Kıbrıs Türk halkının bir parçası olacak olan Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi’nde yapılacak olan çalışmaların müzede yer alacak olan heykellerde olduğu gibi Kıbrıs Türk toplumunun istekleri doğrultusunda şekillendirileceğini dile getiren Prof. Dr. Özkul, "Yakın Doğu Üniversitesi olarak toplumumuzun tarihinde iz bırakmış, bırakmaya devam eden, topluma yön veren önemli şahsiyetlere böylece vefa borcumuzu da ödemiş olmanın mutluluğunu duyacağız” dedi.

İşte anket çalışmaları sonucuna göre Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi'nde heykeli yapılacak 20 kişi:

Mustafa Kemal Atatürk
Kamran Aziz
Rauf Raif Denktaş
Bülent Ecevit
Necmettin Erbakan
Recep Tayyip Erdoğan
Dr. Suat İ. Günsel
Namık Kemal
Dr. Fazıl Küçük
Dr. Burhan Nalbantoğlu
Osman Örek
Mısırlızade Necati Özkan
Özker Özgür
Sokullu Mehmet Paşa
Lâla Mustafa Paşa
Ziya Rızkı
Sultan II. Selim
Naci Talat
Cengiz Topel
Mehmet Zekâ

Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi'nde sergilenecek eserler belirlendi

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