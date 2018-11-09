Kıbrıs Türk Sanayi Odası heyetinden Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri'ye ziyaret

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Büyükelçi Başçeri, kabulde yaptığı konuşmada, Sanayi Odası'nın, üretenleri temsil eden bir sivil toplum örgütü olarak kendileri için büyük önem taşıdığını anlattı.

Sanayi Odası'nın, Kıbrıs Türk ekonomisinin daha da büyümesi ve gelişmesi için üretim alanında yapacağı katkılara yardımcı olmak istediklerini belirten Başçeri, önümüzdeki günlerde üretimi yerinde görmek için tesisleri ziyaret edeceğini söyledi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Avunduk da Büyükelçi Başçeri'ye yeni görevinde başarılar diledi.

