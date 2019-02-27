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"Kıbrıs Türk tarafı, çözüm çabalarına destek vermeye hazır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 20:03 | Son Güncelleme

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay: - "Kıbrıs Türk tarafı, sonuç odaklı, ucu açık olmayan ve takvimlendirilmiş yeni bir çözüm çabasına destek vermeye hazır ve bu yöndeki siyasi kararlılığını muhafaza ediyor"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kıbrıs Türk tarafının, sonuç odaklı, ucu açık olmayan ve takvimlendirilmiş yeni bir çözüm çabasına destek vermeye hazır olduğunu ve bu yöndeki siyasi kararlılığını muhafaza ettiğini bildirdi.

Meclis Başkanı Uluçay, yaptığı yazılı açıklamada, Güney ve Kuzey Kıbrıs'ta mobil operatörlerinin karşılıklı olarak iki tarafta çalışmasının mümkün kılınması ve elektrik ağları arasında bağlantı kurulmasının tüm Kıbrıs adası sakinlerinin gündelik hayatlarına dokunacak olumlu adımlar olduğuna işaret etti.

Uluçay, "Kıbrıs Türk tarafı, sonuç odaklı, ucu açık olmayan ve takvimlendirilmiş yeni bir çözüm çabasına destek vermeye hazır ve bu yöndeki siyasi kararlılığını muhafaza ediyor. Kıbrıs adasının tümden mayınlardan arındırılmasına yönelik bir adım olarak gördüğüm her iki taraftan da dokuzar mayınlı alanın temizlenmesi kararının da yürekten kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Akıncı ile Anastasiadis, dün yaptıkları görüşme sonrası Kıbrıs müzakerelerindeki güven yaratıcı önlemlerle ilgili daha önceden varılan mutabakatların hayata geçirilmesi konusunda uzlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.

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