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"Kıbrıs Türk tarafı her zaman barıştan ve çözümden yana oldu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 14:33 | Son Güncelleme

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: - "(Kıbrıs müzakereleri) Ucu açık, sonuç odaklı olmayan dipsiz bir sürece dahil olmayacağız. Buna sadece biz değil, BM Genel Sekreterliği de sıcak bakmadığını ima etti" - "Kıbrıs Türk tarafı, Türkiye’nin desteğiyle her zaman barıştan ve çözümden yana oldu" - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır: - "Rum tarafının süreci uzatarak Kıbrıslı Türkleri adada bir azınlık statüsünde yerleştirme arzusu, çok aşikar şekilde ortaya çıktı"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakere sürecinin bir 50 yıl daha uzamasının artık düşünülemeyeceğini belirterek, "Kıbrıs Türk tarafı, Türkiye’nin desteğiyle her zaman barıştan ve çözümden yana oldu." dedi.

KKTC'de temaslarda bulunan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ve beraberindeki heyet, ilk olarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından başkent Lefkoşa'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul edildi.

Kabulde konuşan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TBMM heyetini ağırlamaktan duyduğu mutluluğu belirterek, Bozkır’ı geçmiş görevlerinden tanıdıklarını ve vizyonunu yakından bildiklerini söyledi.

Kıbrıs Türkünün Rumların yöneteceği bir adanın azınlığı olmayacağını vurgulayan Akıncı, "Rumlar adayı sadece kendilerinin saydılar, hatta onun ötesinde Yunanistan ile de birleştirmek istediler. Bu mümkün değildi, nitekim de olmadı." dedi.

Kıbrıs müzakere sürecinin bir 50 yıl daha uzamasının artık düşünülemeyeceğini dikkati çeken Akıncı, "Ucu açık, sonuç odaklı olmayan dipsiz bir sürece dahil olmayacağız. Buna sadece biz değil BM Genel Sekreterliği de sıcak bakmadığını ima etti." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, BM’nin de artık bir sonuç görmek istediğini belirterek, "Kıbrıs Türk tarafı, Türkiye’nin desteğiyle her zaman barıştan ve çözümden yana oldu." ifadesini kullandı.

- Bozkır'ın açıklamaları

Volkan Bozkır da ilk yurt dışı ziyaretini gelenekleri olduğu üzere KKTC’ye gerçekleştirdiğini belirterek, Türkiye'nin KKTC’nin tüm sorunlarında yanında olma ve birlikte hareket etme kararlılığında olduğunu söyledi.

İsviçre'nin Crans-Montana kentinde Temmuz 2017'de yapılan ve sonuç alınamayan Kıbrıs Konferansı'nın ardından bir belirsizlik ve hayal kırıklığı ortamı doğduğuna dikkati çeken Bozkır, "Rum tarafının süreci uzatarak Kıbrıslı Türkleri adada bir azınlık statüsünde yerleştirme arzusu, çok aşikar şekilde ortaya çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Bozkır, Türkiye olarak adada siyasi eşitlik temelinde bir arada yaşanmasını kendilerinin de arzu ettiği bir sonuç olduğunu, bunun dışında emrivakilerle müzakere sürecinin uzatılmasını istemediklerini aktardı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de artık sonucu olmayacak bir sürece girmeyi arzu etmediğini vurgulayan Bozkır, BM'nin ekim ayı içinde yayımlanacak raporunda arzu edilmeyen ifadelerin yer almaması için de çalışmaları hep birlikte sürdüreceklerini dile getirdi.

Bozkır, Doğu Akdeniz’de çıkması beklenen doğalgazın taşınması için yapılan çalışmaların birçoğunun kabul edilebilir olmadığını ifade ederek, doğalgazın Türkiye üstünden Avrupa'ya taşınmasının tek çare olduğunu sözlerine ekledi.

Kıbrıs müzakereleri, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından BM Genel Sekreterinin Eski Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin arabuluculuğunda Mayıs 2015'te yeniden başlamıştı. Müzakerelerde, geçen yıl Temmuz ayında İsviçre'nin Crans Montana kentinde yürütülen Kıbrıs Konferansı'ndan sonuç çıkmamıştı.

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