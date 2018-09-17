"Kıbrıs Türk tarafı her zaman barıştan ve çözümden yana oldu"

Kıbrıs müzakere sürecinin bir 50 yıl daha uzamasının artık düşünülemeyeceğini dikkati çeken Akıncı, "Ucu açık, sonuç odaklı olmayan dipsiz bir sürece dahil olmayacağız. Buna sadece biz değil BM Genel Sekreterliği de sıcak bakmadığını ima etti." diye konuştu.

Kıbrıs Türkünün Rumların yöneteceği bir adanın azınlığı olmayacağını vurgulayan Akıncı, "Rumlar adayı sadece kendilerinin saydılar, hatta onun ötesinde Yunanistan ile de birleştirmek istediler. Bu mümkün değildi, nitekim de olmadı." dedi.

KKTC'de temaslarda bulunan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ve beraberindeki heyet, ilk olarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından başkent Lefkoşa'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakere sürecinin bir 50 yıl daha uzamasının artık düşünülemeyeceğini belirterek, "Kıbrıs Türk tarafı, Türkiye’nin desteğiyle her zaman barıştan ve çözümden yana oldu." dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, BM’nin de artık bir sonuç görmek istediğini belirterek, "Kıbrıs Türk tarafı, Türkiye’nin desteğiyle her zaman barıştan ve çözümden yana oldu." ifadesini kullandı.

- Bozkır'ın açıklamaları

Volkan Bozkır da ilk yurt dışı ziyaretini gelenekleri olduğu üzere KKTC’ye gerçekleştirdiğini belirterek, Türkiye'nin KKTC’nin tüm sorunlarında yanında olma ve birlikte hareket etme kararlılığında olduğunu söyledi.

İsviçre'nin Crans-Montana kentinde Temmuz 2017'de yapılan ve sonuç alınamayan Kıbrıs Konferansı'nın ardından bir belirsizlik ve hayal kırıklığı ortamı doğduğuna dikkati çeken Bozkır, "Rum tarafının süreci uzatarak Kıbrıslı Türkleri adada bir azınlık statüsünde yerleştirme arzusu, çok aşikar şekilde ortaya çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Bozkır, Türkiye olarak adada siyasi eşitlik temelinde bir arada yaşanmasını kendilerinin de arzu ettiği bir sonuç olduğunu, bunun dışında emrivakilerle müzakere sürecinin uzatılmasını istemediklerini aktardı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de artık sonucu olmayacak bir sürece girmeyi arzu etmediğini vurgulayan Bozkır, BM'nin ekim ayı içinde yayımlanacak raporunda arzu edilmeyen ifadelerin yer almaması için de çalışmaları hep birlikte sürdüreceklerini dile getirdi.