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Kıbrıs üzerindeki göç baskısı artıyor

19.01.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kıbrıs'a yıl başından bu yana geçiş yapan sığınmacı sayısının 700'ü aştığı bildirildi.

Sığınmacıların kamplara sığmadığı ve suç vakalarının arttığı bildiriliyor.Güney Kıbrıs'ta yayımlanan Fileleftheros gazetesi, bu yılın başından beri Ada'nın güneyine geçiş yapan sığınmacı sayısının 700'ü aştığını bildirdi.

Ağır yük altındaki iltica makamlarının daha geçen yıllardan kalan 19 bin başvuruyu incelemek zorunda olduğunu ve yükün altından kalkamadığını yazan gazete, Lefkoşa ve Larnaka'daki kabul merkezlerinin ağzına kadar dolduğunu kaydetti.

Gazete, yüzlerce sığınmacının kampların dışında uyumak zorunda kaldığını, fuhuş ve suç vakalarının arttığını belirtti.

Hükümet Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ı suçluyor

AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti, Birlik içinde nüfus başına düşen iltica başvuru sayılarında başı çekiyor. Güney Kıbrıs hükümeti, sığınmacı geçişlerinin büyük bölümünün Kuzey Kıbrıs'tan gerçekleştiğini belirterek Türkiye ve Kuzey Kıbrıs yönetimini Güney üzerinde baskı oluşturmaya çalışmakla suçluyor. Organize insan kaçakçılığı şebekelerinin Kuzey'den Güney'e geçişler için kişi başına 300 ila 500 euro para aldığı belirtiliyor.

Fileleftheros, Güney Kıbrıs hükümetinin diğer AB ülkelerine önümüzdeki günlerde bir çağrı daha yapacağını ve kapasitesini aşan kamplardan sığınmacıların diğer Birlik ülkelerine aktarılması için yardım isteyeceğini yazdı.

dpa / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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