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Kıbrıs üzerinden yasa dışı bahis oynatan çete çökertildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 10:53 | Son Güncelleme

Adana merkezli üç ilde KKTC üzerinden yasa dışı bahis oynatan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 1’i kadın 22 kişi yakalandı.

Adana merkezli üç ilde KKTC üzerinden yasa dışı bahis oynatan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 1’i kadın 22 kişi yakalandı. Banka hesaplarında günlük 200 bin lira para akışı olduğu belirlenen şahısların elde ettikleri paraları gayrimenkul, araç ve altına çevirdiği belirlendi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Adana merkezli Antalya ve İstanbul’da organize şekilde yasa dışı bahis oynatıldığı belirlendi. Polis tarafından teknik takibe alınan K.Ç. liderliğindeki çetenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üzerinden banka hesapları aracılığıyla yasa dışı bahis oynattığı, bahisten elde edilen paranın da gayrimenkul ve ziynet eşyasına çevrildiği tespit edildi. Ekipler, çetenin 308 aktif banka hesabı üzerinden günlük yaklaşık 200 bin lira para akışı gerçekleştirdiğini, banka hesabını kiralayan kişilere de aylık bin 500 lira para verdiğini belirledi. Çetenin elde edilen parayla Adana’da 1 ev, 4 otomobil ve 1 motosiklet aldığını belirleyen polis, hakkında gözaltı kararı verilen 28 kişinin yakalanması için 2 Temmuz Salı günü Adana, İstanbul ve Antalya’da eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonda 1’i kadın 22 kişi gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 19 bin 255 lira para, 171 gram altın, 5 çeyrek altın, 2 yarım altın, 8 tam altın ile çok sayıda dijital materyale el konuldu. Yakalanan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kıbrıs üzerinden yasa dışı bahis oynatan çete çökertildi

Kıbrıs üzerinden yasa dışı bahis oynatan çete çökertildi

Kıbrıs üzerinden yasa dışı bahis oynatan çete çökertildi

Kıbrıs üzerinden yasa dışı bahis oynatan çete çökertildi

Kıbrıs üzerinden yasa dışı bahis oynatan çete çökertildi

Kıbrıs üzerinden yasa dışı bahis oynatan çete çökertildi

Kıbrıs üzerinden yasa dışı bahis oynatan çete çökertildi

Kıbrıs üzerinden yasa dışı bahis oynatan çete çökertildi

Kıbrıs üzerinden yasa dışı bahis oynatan çete çökertildi

Kıbrıs üzerinden yasa dışı bahis oynatan çete çökertildi

Kıbrıs üzerinden yasa dışı bahis oynatan çete çökertildi

Kıbrıs üzerinden yasa dışı bahis oynatan çete çökertildi

Kıbrıs üzerinden yasa dışı bahis oynatan çete çökertildi
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