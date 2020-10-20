HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kıbrıs ve Malta'ya karşı "altın pasaport" nedeniyle hukuki süreç

Kıbrıs ve Malta'ya karşı "altın pasaport" nedeniyle hukuki süreç

20.10.2020 16:53 | Son Güncelleme

AB Komisyonu, Kıbrıs ve Malta'nın "altın pasaport" olarak bilinen "yatırım karşılığı vatandaşlık" uygulaması hakkında hukuki süreç başlattı.

Komisyon, uygulamanın AB yasalarına aykırı olduğu görüşünde.Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkeler Kıbrıs ve Malta'nın ülkede belli bir meblağın üzerinde yatırım yapanlara vatandaşlık verilebilmesine olanak sağlayan uygulamanın AB yasaları ile çeliştiği gerekçesiyle iki ülke hakkında hukuki süreç başlattı.

Komisyon'dan yapılan açıklamada, "bu ülkelerle gerçek bir bağı olmayan kişilere yatırım veya belli bir miktar para karşılığında AB vatandaşlığı verilmesinin birlik vatandaşlığının özüne aykırı olduğu" vurgulandı. Komisyon, söz konusu uygulamanın tüm AB için bir güvenlik endişesi doğurduğuna dikkat çekti.

AB Komisyonu, söz konusu gerekçelerle iki ülke hakkında "anlaşmayı ihlal süreci" başlattı. İki ülkenin Komisyon'a yanıt vermek için iki ay süresi bulunuyor. Bu süre içerisinde endişelerin giderilememesi halinde Komisyon'un konuyu Avrupa Adalet Divanı'na taşıma hakkı bulunuyor.

Avrupa Birliği Komisyonu, "altın pasaport" uygulamasının uzun süredir AB için bir tehlike teşkil ettiğini savunuyordu. Komisyon, Birlik vatandaşlığının doğası gereği bu tür uygulamaların tüm AB için sonuçları olduğu görüşünü savunuyor. Komisyon'dan yapılan açıklamada, "AB ülkesinde vatandaşlık alan bir kişi otomatik olarak birlik vatandaşı oluyor ve bundan doğan tüm haklardan da yaralanabiliyor" denildi. Schengen Bölgesi içinde seyahat özgürlüğü, yerel seçimlerde oy kullanma hakkı, oturma ve çalışma hakkı gibi hakların bunu kapsadığını belirten Komisyon, "altın pasaport" uygulamasının özellikle güvenlik, kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve yolsuzluk konularında endişe yarattığına dikkat çekti.

Kıbrıs, yatırım karşılığı pasaport verilmesi uygulamasının önümüzdeki kasım ayında sonlandırılacağını açıklamıştı. Son 10 yılda çoğu Rus ve Çinli olan 3 bin 500 kişinin Kıbrıs vatandaşlığı aldığı tahmin ediliyor. Kıbrıs bunun için ülkede 2,5 milyon euro tutarında yatırım yapılmasını şart koşuyor.

dpa,DW / BÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
İlhami Abbasova’nın notaları susmuyor!İlhami Abbasova’nın notaları susmuyor!
Hollywood yıldızlarının uğrak mekanı seks kulübünden olay yaratan karar: 'Kara Ölüm' partisi Hollywood yıldızlarının uğrak mekanı seks kulübünden olay yaratan karar: 'Kara Ölüm' partisi
En Çok Okunan Haberler
Meral Akşener açıkladı: Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak
Meral Akşener açıkladı: Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Spor taytıyla dikkat çekti! Beğeni yağdı
Spor taytıyla dikkat çekti! Beğeni yağdı
Göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı
Göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Suyuna, yemeğine defalarca spermlerini bıraktı
Suyuna, yemeğine defalarca spermlerini bıraktı
Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti
Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti
Diğer Haberler
Salgında 'ikinci dalga' Avrupa'yı daha sert vuruyor
Salgında 'ikinci dalga' Avrupa'yı daha sert vuruyor
Kuzey Kore hapishanelerinde yaşadıkları kan dondurdu
Kuzey Kore hapishanelerinde yaşadıkları kan dondurdu
Gence’de saldırıya uğrayan İlhami Abbasova’nın notaları susmuyor!
İlhami Abbasova’nın notaları susmuyor!
Dikkat çekmek için dantelli sütyen dövmesi yaptırdı! 'Diğerine de yaptıracağım...'
Sütyen dövmesi yaptırdı! 'Diğerine de yaptıracağım ama...'
Azerbaycan ordusu Zengilan kentini Ermenistan'ın işgalinden kurtardı
Zengilan kentini Ermenistan'ın işgalinden kurtardı
30’lu yaşlarındaki kadın yolcu Covid-19 nedeniyle uçakta öldü
30’lu yaşlarındaki kadın yolcu Covid-19 nedeniyle uçakta öldü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.