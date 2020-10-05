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Kıbrıs: Yavuz'un çekilmesi sevindirici bir gelişme

05.10.2020 11:55 | Son Güncelleme

Kıbrıs Rum kesimi, Türkiye'nin Yavuz sondaj gemisini geri çekmesini olumlu bir ilk adım olarak nitelendirdi.

Kıbrıs: Yavuz'un çekilmesi sevindirici bir gelişme

Hükümet sözcüsü, "Ancak Barbaros Hayreddin Paşa gemisi Ada'nın doğusunda çalışmalarına devam ediyor" dedi.AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti, "Yavuz" sondaj gemisinin Ada'nın güneybatısındaki faaliyet alanından çekilmesini memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Kıbrıs Cumhuriyeti hükümet sözcüsü Kiriakos Kusios, aylardır bölgede faaliyet gösteren "Yavuz"un konumunu değiştirip Türk karasularına hareket etmesini "sevindirici bir gelişme" diye nitelendirdi. Deniz trafiğini takip eden marinetraffic.com sitesine göre Yavuz gemisi TSİ 11.30 itibarıyla Silifke Taşucu limanı açıklarında bulunuyor.

Bu adımın gerilimin yatışmasına katkı sağlayabileceğini belirten Rum hükümet sözcüsü, "Ancak bu sadece gerilimi yatıştırma yönünde bir ilk adım. Bir diğer Türk gemisi 'Barbaros', Ada'nın güneydoğusunda sismik araştırma faaliyetlerine devam ediyor" diye konuştu.

Geçen hafta Cuma günü bir araya gelen AB devlet ve hükümet başkanları, Türkiye ile Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetleri nedeniyle gerilim yaşayan Kıbrıs ve Yunanistan'a tam dayanışma mesajı vererek, Türkiye'nin faaliyetlerini sürdürmesi durumunda yaptırımların devreye gireceği uyarısında bulunmuştu.

Türkiye, yine Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren sismik araştırma gemisi Oruç Reis'i 13 Eylül'de Antalya Limanı açıklarına çekmiş, resmi gerekçe olarak rutin bakım çalışmaları gösterilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise daha sonra yaptığı açıklamada Oruç Reis'i diplomasiye fırsat tanımak adına geri çektiklerini ifade etmişti.

DW,dpa/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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