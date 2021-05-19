Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır’dan daha sıkı savunma iş birliği çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğu Akdeniz’de petrol, doğal gaz “müjdeleri” olabileceğini aktardı.Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan ve Mısır'ın savunma bakanları, bölgede yükselen tehditlerin daha da sıkı bir iş birliğini gerekli kıldığını ve askeri olarak hazır olmak amacıyla daha fazla ülkeyi ortak askeri tatbikatlara davet edeceklerini söyledi.

Kıbrıs Cumhuriyeti Savunma Bakanı Haralambos Petrides, Yunan mevkidaşı Nikos Panagiotopulos ile Mısırlı mevkidaşı General Mohamed Zaki'yi üç ülke arasındaki savunma iş birliğini artırma amacıyla çarşamba günü Lefkoşa'da ağırladı.

Toplantı sonrasında açıklama yapan Yunan Savunma Bakanı Panagiotopulos, "Sağlam bir şekilde kurulmuş iş birliğimizi daha da geliştirmeye ve güçlü ile açık mesajlar göndermeye, aynı zamanda geniş bölgemizin geleceği için aynı değer ve hedefleri paylaştığımız diğer ülkelerin katılımı ile (iş birliğini) genişletme fırsatlarına bakmaya karar verdik” dedi.

Mısır Savunma Bakanı Zaki, üç bakanın terörizm, yasadışı göç ve yasadışı kaçakçılık gibi daha geniş bölgeden kaynaklanan tehditlere karşı daha iyi koordine olabilme yöntemlerini tartıştıklarını söyledi.