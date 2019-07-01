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Kıbrıs'a düşen S-200'de Suriye-İsrail bağlantısı

01.07.2019 20:35 | Son Güncelleme

Kıbrıs'ın kuzeyine dün gece düşen Suriye'ye ait S-200 savunma füzesinin İsrail saldırısına karşı devreye girdiği üzerinde duruluyor.

Kıbrıs'ın kuzeyindeki Taşkent bölgesine dün gece yarısından sonra düşen cismin, Suriye'ye ait S-200 savunma füzesi olduğu ve İsrail'in dün gece Humus ve Şam'ı hedef alan saldırıları nedeniyle devreye girmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Kuzey Kıbrıs Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay gazetecilere yaptığı açıklamada "İlk yaptığımız değerlendirme bunun NATO sistemi içerisinde SA 5 modeli denilen, Rusya sistemi içerisinde S-200 olarak tanımlanan füze kalıntısı olduğudur. Önemli bir olaydır ancak panik yapmayı gerektirecek durum yok" şeklinde konuştu.

Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile telefonda görüştüğünü kaydeden Özersay, "Türkiye kısa süre içinde bölgedeki komşu ülkelere bu konuda bir takım telkinlerde bulunulacak. Öte yandan biz de ilgili ülkeler konusundaki rahatsızlığımızı uluslararası düzeyde girişim yaparak dile getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail'in savaş uçakları, dün gece Humus ve Şam'ı hedef alan saldırılar düzenlemişti. Bölgedeki hava savunma sisteminin İsrail'in operasyonu nedeniyle devreye girmiş olabileceği belirtiliyor. Rusya, Suriye'deki savaşta Beşar Esad yönetimine askeri ve siyasi destek veren ülkelerin başında geliyor.

İsrail bağlantısı

Demirören Haber Ajansı (DHA) konu ile ilgili haberinde Suriye'nin İsrail’in saldırıları üzerine S-200 füzelerini harekete geçirdiğini, füzelerden birinin hedefini vuramadığını ve kontrolden çıkarak, Kuzey Kıbrıs’a yöneldiğini aktardı.

DHA serbest uçuşa geçen S-200 füzesinin 200 kilometre yol alarak ada üzerinde bir süre dolaştığı ve Beşparmak Dağları’nın eteklerine yer alan Taşkent köyü bölgesine yönelerek yere 300 metre kala infilak ettiğini bildirdi.

Olay dün gece Lefkoşa'nın 20 kilometre kuzeyinde meydana gelmiş, ölen ya da yaralanan olmamıştı. Olay sırasında medyada gelen patlama sonucu yangın çıkarken, bölgedeki evlerde yaşayanlar tahliye edilmişti.

Güney Kıbrıs yönetiminden yapılan açıklamada "atılan bir cismin havada patlaması gibi görünen" olay ile ilgili olarak komşu ülkelerle istişarelerin devam ettiği belirtilerek, kesin bir sonuca henüz varılamayacağı kaydedildi.

DHA/SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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