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Kıbrıs'a hellim için yeşil ışık

30.03.2021 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AB, Kıbrıs mahsulü hellim peynirinin "koruma altına alınmış menşe adı" olarak kaydedilmesine yeşil ışık yaktı.

Kıbrıs'a hellim için yeşil ışık

AB üyesi Kıbrıs Cumhurbaşkanı Anastasiadis, "hellim ve ülkemiz için bir dönüm noktası" dedi.Kıbrıs'a özgü hellim peynirinin, Avrupa Birliği (AB) hukuku ile taklitlerinden korunması için son eşik de aşıldı.

AB ülkelerinin yetkili komisyonu, Rumcası halloumi olan hellim peynirinin "koruma altına alınmış menşe adı (PDO)" olarak tescil edilmesine yeşil ışık yaktı. Kararı memnuniyetle karşılayan AB üyesi Kıbrıs'ın Cumhurbaşkanı Nikos Anasatasiadis Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bunun hellim peyniri ve Kıbrıs için bir "dönüm noktası" olduğunu söyledi.

Hellim peynirinin ihracatında artış beklediğini belirten Kıbrıs Cumhurbaşkanı, "Bugün #Halloumi /#Hellim ve yurdumuz için bir dönüm noktasıdır. AB, ürünümüzü #CİT ürünü yapıyor. Kıbrıslı Rum ve Türk dâhil olmak üzere, tüm Kıbrıslı üreticilerin yararına bir koruyucu kalkan ve ulusal ürünümüzün ihracatının artması için büyük bir perspektif yaratılıyor" dedi.

Hellim Kıbrıs'ın en önemli ihracat kalemleri arasında yer alıyor. AB Komisyonu'nun Kıbrıslı üyesi Stella Kyriakides, yıllarca süren çabalar ardından "Kıbrıs için tarihi bir başarı" elde edildiğini söyledi. Kyriakides, peynirin menşeine yönelik yasal korumanın "yeşil hatın" ötesini de kapsadığını belirtti. Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs sınırındaki tampon bölgeye "yeşil hat" olarak adlandırılıyor.

Bir AB Sözcüsü'nün verdiği bilgiye göre, AB ülkelerinin kararı sonrası başlayan hukuki süreç nisan ayında sona ermiş olacak.

Avrupa Komisyonu 2015'te, Kıbrıs adasının tümünde üretilen peynirin, Yunanca ve Türkçe ‘Xαλούμι’ (Halloumi)/‘Hellim’ isimlerinin "koruma altına alınmış menşe adı" olarak tescil edilmesi amacıyla yapılan başvuruyu yayınlamıştı. Bavuru Kıbrıs'ın tamamı adına yapılmıştı. Sürecin tamamlanması hellim peynirine AB genelinde koruma sağlayacak ve yüksek kaliteli Avrupa ürünleri listesine dahil edecek.

AFP,DW / BÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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