Kıbrıs'a hellim için yeşil ışık

AB üyesi Kıbrıs Cumhurbaşkanı Anastasiadis, "hellim ve ülkemiz için bir dönüm noktası" dedi.Kıbrıs'a özgü hellim peynirinin, Avrupa Birliği (AB) hukuku ile taklitlerinden korunması için son eşik de aşıldı.

AB ülkelerinin yetkili komisyonu, Rumcası halloumi olan hellim peynirinin "koruma altına alınmış menşe adı (PDO)" olarak tescil edilmesine yeşil ışık yaktı. Kararı memnuniyetle karşılayan AB üyesi Kıbrıs'ın Cumhurbaşkanı Nikos Anasatasiadis Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bunun hellim peyniri ve Kıbrıs için bir "dönüm noktası" olduğunu söyledi.

Hellim peynirinin ihracatında artış beklediğini belirten Kıbrıs Cumhurbaşkanı, "Bugün #Halloumi /#Hellim ve yurdumuz için bir dönüm noktasıdır. AB, ürünümüzü #CİT ürünü yapıyor. Kıbrıslı Rum ve Türk dâhil olmak üzere, tüm Kıbrıslı üreticilerin yararına bir koruyucu kalkan ve ulusal ürünümüzün ihracatının artması için büyük bir perspektif yaratılıyor" dedi.

Hellim Kıbrıs'ın en önemli ihracat kalemleri arasında yer alıyor. AB Komisyonu'nun Kıbrıslı üyesi Stella Kyriakides, yıllarca süren çabalar ardından "Kıbrıs için tarihi bir başarı" elde edildiğini söyledi. Kyriakides, peynirin menşeine yönelik yasal korumanın "yeşil hatın" ötesini de kapsadığını belirtti. Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs sınırındaki tampon bölgeye "yeşil hat" olarak adlandırılıyor.