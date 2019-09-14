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Kıbrıscık'ta orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2019 01:45 | Son Güncelleme

BOLU'nun Kıbrıscık ilçesine bağlı Alanhimmetler köyündeki ormanlık alanda çıkan yangında 5 hektarlık bölüm zarar gördü.

Murat KÜÇÜK/KIBRISCIK (Bolu), (DHA)- BOLU'nun Kıbrıscık ilçesine bağlı Alanhimmetler köyündeki ormanlık alanda çıkan yangında 5 hektarlık bölüm zarar gördü.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Alanhimmetler köyünde ormanlık alanda çıktı. Yangını fark edenler durumu itfaiyeye haber verdi. Bölgeye Bolu, Kıbrıscık, Ankara itfaiyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözlerle müdahale edildi. Yangın yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 hektarlık otlarla kaplı alan zarar gördü. Bazı ağaçlar da yangında kısmen zarar gördü. Bölgede soğutma çalışması sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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