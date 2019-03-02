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Kıbrıs’ın en büyük camisi için kullanılacak malzeme anketle belirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 16:26 | Son Güncelleme

KKTC’de temeli 2013 yılında atılan ve 2020 yılında tamamlanması planlanan Dr.

Kıbrıs’ın en büyük camisi için kullanılacak malzeme anketle belirlendi

KKTC’de temeli 2013 yılında atılan ve 2020 yılında tamamlanması planlanan Dr. Suat Günsel Camii’nin kubbe ve minarelerinde kullanılacak malzemenin belirlenmesi için başlatılan anket çalışması sonuçlandı. 62 kubbe ve 6 minarenin altın renkli paslanmaz çelik krom kaplama olması tercih edildi.
Yakın Doğu Üniversitesi’nin kendi mimar ve mühendisleri tarafından, Osmanlı mimarisinden esinlenerek Yakın Doğu felsefesi ile bütünleştirilerek tasarlanan Dr. Suat Günsel Camii’nin 62 kubbe ve 6 minaresinde kullanılacak olan kaplama malzemesi ile ilgili olarak online sistem üzerinden Kıbrıs Türk toplumundan görüş alınmak amacıyla başlatılan anket sonucunun tamamlandığı bildirildi.
Web ortamında yapılan çalışmada toplam 2 bin 215 kişiye ulaşıldı. Anketi dolduran 2 bin 215 kişiden bin 344 kişi (yüzde 61) altın renkli paslanmaz çelik krom kaplama ve 871 (yüzde 39) kişi ise kurşun kaplama tercihi yaptı. Kıbrıs Türk halkının yaptığı tercih sonucunda caminin, 62 kubbe ve 6 minaresinin altın renkli paslanmaz çelik krom kaplama ile kaplanmasına karar verildi.

Kıbrıs’ın gelecek nesillere aktarılacak en büyük kapasiteli ibadet merkezi
Toplam 10 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği Kıbrıs adasının en yüksek kapasiteli camii unvanına sahip olacak olan Dr. Suat Günsel Camii, 36,80 metre yüksekliği ve 23,80 metre çapıyla adanın en büyük cüsseli ana kubbesi ile daha küçük çaplarda 61 adet kubbe ile çevreleniyor. Camii kısmında 27 adet kubbe 9 adet yarı kubbe, Revak bölümünde ise 26 adet kubbe bulunuyor. Kubbelerde yapılan anket çalışması sonucunda çevre dostu altın renkli paslanmaz çelik krom kaplama kullanılacak. Toplamda 6 minaresi bulunan caminin, 4 minaresi 76,20 metre yüksekliğinde 3 şerefeli, 2 minaresi de 56,45 metre yüksekliğinde 2 şerefelidir.

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