Kıbrıs’ın en büyük havalimanında sona geliniyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapımı devam eden Kıbrıs Adası’nın en büyük havalimanında sona doğru geliniyor. Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, yapımı devam eden havalimanını ziyaret etti.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Ercan Havalimanı’nda yapımı devam eden terminal binasında incelemelerde bulundu. Başceri’yi Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Tasyapı Direktörü Emrullah Turanlı ve T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü Serhat Özçelik karşıladı .Proje Sorumlusu Mimar Tunç Adanır, Büyükelçi Başceri’yi havalimanındaki çalışmalarla ilgili bilgilendirdi. Başceri, brifingin ardından yapımı devam eden terminal binasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, ’’KKTC’de yapımı devam Ercan Havalimanı Kuzey Kıbrıs Türk halkına layık olacak bir şekilde yeniden yapılıyor olmasını memnuniyetle görüyor ve alkışlıyorum” dedi.

İstanbul Havaalanı’nın yapımına değinen Başçeri açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"İstanbul’da 3’üncü havaalanı esasında hiçbir şekilde mekanı belli olmayan bir alana havaalanı yapılması şeklinde tecelli etti. Orada bir yapı yoktu. Burada yine bir pist ve terminal var onun karşısına yapıyorsunuz. Havaalanı olan bir alana yeni bir havaalanı yapıyorsunuz ama İstanbul’da Türk müteahhitleri Türkiye devleti hiçbir havaalanı yatırımı olmayan bölgeye, bölgenin en büyük havaalanını yapabilmeyi başardı. Burada da çok önemli mesafeler kat edilmiş vaziyette. Tabi istenen hızda gitmediği aşikar. Bunun önünde bazı sıkıntılar, bazı sorunlar mutlaka oluyor. Bugün itibariyle baktığımızda KKTC’de ulaşımın ada devleti olması nedeniyle ya denizle ya da hava ile olması gerekiyor ve hava ulaşımının bir başka boyuta taşınacağı, böylesine büyük bir yatırım çok önemli. 20 bin olan kapasiteyi yaklaşık 6 katından fazlasına büyüteceksiniz. Ercan Havalimanı’nda geniş gövdeli uçaklara da hizmet vereceksiniz. Birçok insanın şikayet ettiği bilet fiyatlarını mutlaka etkileyecek. Bunlar çok önemli adımlar."

Böyle bir yapının KKTC’de bir ilk olduğunu, yap işlet devret modeli ile hayata geçirilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Başçeri, ”Bu ilke tüm cesareti ve emeğini harcayan Taşyapı firmasına teşekkür ediyorum. Umarım planladığınız, öngördüğünüz tarihlerde bu güzel eseri birlikte açabilme şansımız olur ve böylelikle KKTC’de hava ulaştırmasının bir başka boyuta geçmesi ile ekonominin tüm alanlarında yaşanacak değişimleri de hep birlikte gözlemleyebilme fırsatımız olur” şeklinde konuştu.

Lefkoşa Uluslararası Ercan Havalimanı yolcu güvenliği, uçuş emniyeti ve hizmet kalitesiyle birlikte Kıbrıs’ta ilk ve dünyadaki modern havalimanları ile aynı düzeyde olacak. Yapımında sona gelinen Ercan Havalimanı’nda 9 adet körük, 21 adet de açıkta olmak üzere toplam 30 uçaklık park alanı olacak. Mevcut havalimanından 6 kat daha büyük olacak Ercan Havalimanı, 60 adet check in ve 44 adet pasaport kontrol noktası, 26 adet x-ray cihazı ve saatte 5 bin bagaj kapasitesi ile yolcularına hizmet verecek. Lefkoşa Uluslararası Ercan Havalimanı’nın 2020 yılında bitirilmesi ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılması bekleniyor.



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