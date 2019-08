Kıbrıs’ın Fethi’nin 448’inci yılı KKTC’de törenlerle kutlanıyor

Algan anıt özel defterlerini imzaladı

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, her iki törende de anıt özel defterini imzaladı. Tuğgeneral Algan, Atatürk Anıtı’ndaki Anıt Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Aziz Atatürk, Kıbrıs’ın Fethi’nin 448’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 61’inci ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 43’üncü kuruluş yıl dönümünde huzurunuzda bulunmanın gururunu yaşıyoruz. Mücahit Kıbrıs Türk halkı, temellerini, ilke ve inkılapların üzerine kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini göstermiş olduğun muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için her geçen gün daha fazla çalışmaktadır. Bizler de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı olarak yüksek disiplin, moral ve üstün donanım ile çalışarak, Kuzey Kıbrıs’ta Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile barışın ve huzurun teminatı olmaya devam etme azim ve kararlılığındayız. Bu duygu ve düşünce ile manevi huzurunuzda eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun.”

Tuğgeneral Algan, Şehitler Anıtı Özel Defteri’ne ise şunları yazdı:

“Kıbrıs’ın Fethi’nin 448’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 61’inci ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 43’üncü kuruluş yıl dönümlerinde bir kez daha manevi huzurunuzda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mübarek kanlarınızla sulanan bu kutsal topraklarda istikbale güvenle bakabiliyorsak, bunu sizlere borçlu olduğumuzun bilinci ve idraki içerisindeyiz. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı olarak onurlu ve zorlu bir mücadele sonucunda kurulan Cumhuriyetimizi dünya var oldukça yaşatacak ve uğruna can verdiğiniz şanlı bayrağımızı vatanın her karış toprağında dalgalandıracağız. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi minnet ve şükranla anıyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz. Ruhlarınız şad olsun.”