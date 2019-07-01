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Kıbrıs'ın kuzeyine füze düştü

01.07.2019 12:55 | Son Güncelleme

Kıbrıs'ın kuzeyine dün gece Rus yapımı olduğu tahmin edilen bir füze düştü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İsrail gece boyunca Şam ve Humus'a yönelik hava saldırısı düzenlemişti.Kıbrıs'ın kuzeyindeki Taşkent bölgesinde dün gece yarısından sonra füze olduğu düşünülen bir askeri cismin düştüğü açıklandı. Olay, Lefkoşa'nın 20 kilometre kuzeyinde meydana geldi. Ölen ya da yaralanan olmadı. Olay sırasında medyada gelen patlama sonucu yangın çıkarken, bölgedeki evlerde yaşayanlar tahliye edildi. Türkiye'den uzman bir ekibin adaya gideceği belirtildi.

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı olayı Ortadoğu'daki askeri operasyonlara bağlarken, aydınlatılması için araştırma yapıldığını belirtti.

Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, adaya düşen cismin ile 2018'de Gaziantep'e düşen S-200 tipi füzenin benzerlik taşıdığını belirtti.

Kıbrıs, Suriye'nin 317 mil (510 kilometre) açığında bulunuyor. Düşenin bir füze olduğu doğrulanırsa, Kıbrıs Ortadoğu'daki savaş ve çatışmalar sırasında ilk kez yalnışlıkla vurulmuş olacak.

İsrail'in savaş uçakları, dün gece Humus ve Şam'ı hedef alan saldırılar düzenlemişti. Bölgedeki hava savunma sisteminin İsrail'in operasyonu nedeniyle devreye girmiş olabileceği belirtiliyor. Rusya, Suriye'deki savaşta Beşar Esad yönetimine askeri ve siyasi destek veren ülkelerin başında geliyor.

DW,rtr,DHA/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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