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Kıbrıslı Başpiskopos'tan Türk tarafı için dünyaya çağrı

06.09.2019 23:05 | Son Güncelleme

Kıbrıslı Rum Başpiskopos, adanın kuzeyinde yaşayan tüm Rusların Kuzey Kıbrıs'tan ayrılmaya ikna edilmesi için Rusya’ya çağrıda bulunacağını açıkladı.

Başpiskopos, aynı uygulamayı diğer ülkelerden de talep edecek.Rusya ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasındaki Ortodoks kilisesi krizi yeni bir boyut kazandı.

Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu 2'nci Hrisostomos, Kuzey Kıbrıs'ta kısa süre önce faaliyete geçen bir Ortodoks kilisesinde bir Rus papazın görev yapması nedeniyle yaşanan krizle ilgili açıklamada bulundu.

Associated Press'in haberine göre, 2'nci Hrisostomos, Moskova'daki Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'den Girne'deki kiliseyi ibadete kapattırmasını isteyeceğini söyledi.

Kıbrıslı Rum din adamı, söz konusu Rus papazın Moskova'daki kilisenin mensubu olup olmadığını da soracağını belirtti. 2'nci Hrisostomos, Rus Patriğin Rum kilisesinin iç işlerine karışmasını, özellikle de Kuzey Kıbrıs'ta kendi cemaatini yaratmasını istemediklerini sözlerine ekledi.

"Kuzey KIbrıs'tan ayrılsınlar"

Rum Başpiskopos ayrıca, adanın kuzeyinde yaşayan tüm Rusların Kuzey Kıbrıs'tan ayrılmaya ikna edilmesi için Patrik Kirill aracılığıyla Rus makamlarına çağrıda bulunacağını açıkladı.

2'nci Hrisostomos, bu çağrısının ne ölçüde işe yarayacağını bilmediğini, ancak aynı uygulamayı Kuzey Kıbrıs'ta vatandaşı yaşayan diğer ülkelerden de talep edeceğini söyledi.

Rum Başpiskopos, adanın Türk tarafında yaşayan Rus sayısının 40-50 civarında olduğunu öne sürdü. AP haberinde, Rum tarafında yaşayan Rus sayısının ise yaklaşık 40 bin olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

AP/CÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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