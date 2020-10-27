Kıbrıslı liderler 3 Kasım'da ilk kez buluşacak

Kuzey Kıbrıs'ta 18 Ekim'deki seçimleri kazanarak Cumhurbaşkanlığına seçilen Ersin Tatar ile AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'in 3 Kasım'da ikili bir görüşme için ilk kez bir araya geleceği açıklandı.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın ofisinden yapılan açıklamada, iki liderin 3 Kasım tarihinde saat 19'da ilk buluşmalarını gerçekleştirecekleri ve iki tarafın da görüşmeye katılacaklarını teyit ettikleri bildirildi. Gayriresmi görüşmenin Kıbrıs Özel Temsilcisinin Yeşil Hat olarak da adlandırılan ara bölgedeki resmi konutunda gerçekleşeceği kaydedildi.

Güney Kıbrıs lideri Nikos Anastasiadis, Kuzey Kıbrıs'taki seçimler sonrasında Tatar'a tebrik mesajı göndererek en kısa süre içinde bir tanışma toplantısında bir araya gelmeyi arzu ettiğini belirtmişti.

Talep Anastasiadis'ten gelmişti

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ada'nın yeniden birleşmesi hedefiyle müzakerelere yeniden başlanması çağrısına da atıfta bulunan Anastasiadis, Tatar'ı bu girişimi desteklemeye çağırmıştı.