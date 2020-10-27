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Kıbrıslı liderler 3 Kasım'da ilk kez buluşacak

27.10.2020 20:58 | Son Güncelleme

BM, Kuzey Kıbrıs'ın yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Güney Kıbrıslı mevkidaşı Nikos Anastasiadis'in 3 Kasım'da tanışma toplantısında bir araya geleceğini bildirdi.

Kıbrıslı liderler 3 Kasım'da ilk kez buluşacak

Kuzey Kıbrıs'ta 18 Ekim'deki seçimleri kazanarak Cumhurbaşkanlığına seçilen Ersin Tatar ile AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'in 3 Kasım'da ikili bir görüşme için ilk kez bir araya geleceği açıklandı.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın ofisinden yapılan açıklamada, iki liderin 3 Kasım tarihinde saat 19'da ilk buluşmalarını gerçekleştirecekleri ve iki tarafın da görüşmeye katılacaklarını teyit ettikleri bildirildi. Gayriresmi görüşmenin Kıbrıs Özel Temsilcisinin Yeşil Hat olarak da adlandırılan ara bölgedeki resmi konutunda gerçekleşeceği kaydedildi.

Güney Kıbrıs lideri Nikos Anastasiadis, Kuzey Kıbrıs'taki seçimler sonrasında Tatar'a tebrik mesajı göndererek en kısa süre içinde bir tanışma toplantısında bir araya gelmeyi arzu ettiğini belirtmişti.

Talep Anastasiadis'ten gelmişti

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ada'nın yeniden birleşmesi hedefiyle müzakerelere yeniden başlanması çağrısına da atıfta bulunan Anastasiadis, Tatar'ı bu girişimi desteklemeye çağırmıştı.

Rum kesimi lideri, Guterres'in müzakerelere üç yıllık aranın ardından yeniden başlama çağrısına yanıt vermeye "hazır ve kararlı" olduğunu belirterek "Sayın Tatar'ın da aynı istekliliği göstermesini umut etmek istiyorum" demişti.

Ada'da taraflar arasında İsviçre'de yürütülen son görüşmeler 2017 yılında başarısızlığa uğrayarak sonlandırılmıştı.

Öte yandan Kuzey Kıbrıs'taki seçim öncesi Tatar'ın Yeşil Hat'ta yer alan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesini sivil kullanıma açması ise taraflar arasındaki gerginliği tırmandırmıştı.

DW/BK,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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