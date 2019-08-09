Kıbrıs'lı Liderler Barış Müzakerelerini Yeniden Başlatıyor

Kuzey ve Güney Kıbrıs liderleri, barış görüşmelerine yeniden başlanması için adım atmaya karar verdi, ancak iki taraf arasındaki derin görüş ayrılıkları devam ediyor. Şubat ayından sonra ilk defa tekrardan buluşan ada liderleri Nikos Anastasiades ve Mustafa Akıncı, yapıcı bir görüş alışverişinde bulunduklarını ve Birleşmiş Milletler özel temsilcisiyle çabalara devam edeceklerini söylediler. İki lider gelecek ay, resmi uzlaşı görüşmeleri için Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’le New York’ta, Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantıları sırasında biraraya gelecek. Birleşmiş Milletler’den Anastasiades ve Akıncı adına yapılan açıklamada, “Taraflar, yapıcı ve çözüm odaklı müzakereleri bir anlaşmaya taşıyacak çabaları ivedi bir şekilde sonladırmak için çalışmaya devam etmeye karar verdiler” dendi. Bu açıklama, Kıbrıs liderlerinin yaklaşık dört saat süren birebir görüşmesinin ardından geldi. Türk ve Rum kesimi arasında resmi görüşmelere başlamadan önce de, garantör ülkeler Yunanistan, Türkiye ve İngiltere’nin de olacağı bir gayri resmi toplantı, iki tarafın da aynı amaç için çalıştığını güvence altına almak için yapılacak.

Doğu Akdeniz’de yakın zaman önce keşfedilen doğal gaz rezervlerinde Türkiye’nin de sondaj çalışmalarına başlaması, Kıbrıs sorununu yeniden gündeme getirdi. BM sponsorluğundaki son barış görüşmeleri 2017 yılında çökmüştü. Kuzey Kıbrıs’ın anlaşma talebi olarak Türk askerlerinin kalıcı varlığını kabul etmeyen Rum kesimi, olası birleşme durumunda Kıbrıs’ın, Türkiye’nin dolaylı ya da dolaysız kontroluna gireceğinden endişe ediyor. Bu yüzden de Kuzey Kıbrıs’ın federal karar alma mekanizmasının içerisinde yer almasını istemiyor. Kıbrıslı Türkler ise, kararlarda sözü olmasını istiyor. Mustafa Akıncı ile olan görüşmesi sonrası basına konuşan Güney Kıbrıs lideri Anastasiades, “Ciddi konulardaki görüş ayrılıklarının devam ettiğini vurgulamak zorundayım ancak bir diyalog olmadan bu ayrılıkların çözülemeyeceği konusunda da ortak bir görüş var” dedi. Avrupa Birliği üyesi Güney Kıbrıs ve Türkiye, Doğu Akdeniz’deki enerji kaynakları üzerinde hak iddia ediyor. Ankara, Rum kesiminin kendi kıta sahanlığında sondaj çalışmaları yaptığını ve Kuzey Kıbrıs’ın da enerji gelirlerinde payı olduğunu iddia ediyor.