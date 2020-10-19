Kıbrıslı liderler buluşacak

Görüşme Kıbrıs’ın tampon bölgesinde yapılacak.Kuzey Kıbrıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Ersin Tatar ile Avrupa Birliği (AB) üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'in yakında bir araya gelmesi bekleniyor. Anastasiadis'in sözcüsü, iki liderin yakın bir tarihte Kıbrıs'taki tampon bölgede görüşme yapma konusunda uzlaştığını açıkladı. Sözcü, görüşmenin tarihi hakkında ise bilgi vermedi.

AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Kuzey Kıbrıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Ersin Tatar'a tebrik mesajı göndermişti.

Kuzey Kıbrıslı seçmenin kararına tam saygı duyduklarını belirten Anastasiadis, Tatar'ı tebrik ederek mümkün olan en kısa sürede kendisiyle bir tanışma toplantısında bir araya gelmek istediğini ifade etti.

"Hazır ve kararlıyım"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ada'nın yeniden birleşmesi hedefiyle müzakerelere yeniden başlanması çağrısına da atıfta bulunan Anastasiadis, Tatar'ı bu girişimi desteklemeye çağırdı. Rum kesimi lideri, Guterres'in müzakerelere üç yıllık aranın ardından yeniden başlama çağrısına yanıt vermeye "hazır ve kararlı" olduğunu belirterek, "Sayın Tatar'ın da aynı istekliliği göstermesini umut etmek istiyorum" dedi.