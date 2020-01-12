Kıbrıslı mücahitler, vefatının 8'inci yılında Rauf Denktaş'ı anlattı

MUHAMMET İKBAL ARSLAN - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, vefatının 8'nci yılında anılıyor. Rauf Denktaş'ın Kıbrıs Türk davası için yürüttüğü mücadele yıllarının büyük bir bölümünde yanında olan Kıbrıslı mücahitler, merhum Denktaş ve döneme ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Mücahit Fadıl İncirli, Rauf Denktaş'ın en büyük liderler ve komutanlarından birisi olduğunu kaydetti. Denktaş'ın son liderleri olduğuna işaret eden İncirli, "Kıbrıs Türkü'nün ayakta kalmasının en büyük nedenlerinden birisi Rauf Denktaş'tır, o olmasaydı belki Kıbrıs Türkü de olamazdı. Çok vatansever, milliyetçi ve halkına her türlü yardımı yapan en büyük mücahitlerden birisiydi." dedi. - "Savaş uçakları bizi bombalarken onların resmini çekerdi" İncirli, Denktaş'ın halkın tüm kesimlerine yardım ettiğini belirterek, 1964'te Erenköy Direnişi'ne katıldığını ve 10 gün birlikte savaştıklarını söyledi. "Tüm savaş uçakları, hatta Yunan uçakları, bizi bombalarken onların resmini çekerdi." diyen İncirli, Denktaş'ın kahraman ve cesur biri olduğunu vurguladı.

İncirli, "Denktaş, yanına kim gelirse yardım ederdi. Bilhassa şehit aileleri ve yakınlarına. Herkesi çok severdi ve kucaklardı." ifadelerini kullandı. - "Denktaş'ın yokluğunu hissediyoruz" Mücahit Veli Hakkı da Kıbrıs Türkü'nün milli mücadele yıllarının Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş iş birliğiyle başladığını, o dönemde genç arkadaş grubuyla bu direnişe katıldıklarını kaydetti. Türk Mukavemet Teşkilatının (TMT), Rumların kurduğu terör örgütü EOKA'yı durdurmak için kurulduğunu hatırlatan Hakkı, "TMT, Kıbrıs'ta namusumuzu, şerefimizi, malımızı, halkımızı, sınırlarımızı korumak için kuruldu. Bunun önderi Denktaş idi. Kıbrıs Türk halkının yüzde 99'u Denktaş'ı severdi. Halen de seviliyor, Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın." dedi. Hakkı, o dönemde Kıbrıs'ın en önemli futbol kulüplerinden Çetinkaya'da futbolcu olduğunu anımsatarak, Denktaş'ın bazı başarılarında kendilerini ödüllendirdiği ve Cumhurbaşkanlığı Kupası, Kıbrıs Kupası ve şampiyonluk ödülünü takdim ettiğini anımsattı. Denktaş'ın bütün milli günlerin merasimini seyreden bir lider olduğunun altını çizen Hakkı, kendisini daima ziyaret ettiklerini, ona sevgi ve saygılarını ilettiklerini kaydetti.