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Kıbrıslı öğretmenlerden Barış Pınarı Harekatı’na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 21:10 | Son Güncelleme

Fırat’ın doğusunu terörden temizlemek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikasından (KIBTES) da destek geldi.KIBTES tarafından yapılan açıklamada, “Tarih boyunca gücünü milli ve manevi değerlerinden alan Türk milletinin tek gayesi bulunduğu coğrafyada barışı sağlamak, istikrarı tesis etmek, zulme uğrayan tüm dünya halklarının hak ve hukukunu adalet çerçevesinde aramak olmuştur.

Fırat’ın doğusunu terörden temizlemek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikasından (KIBTES) da destek geldi.
KIBTES tarafından yapılan açıklamada, “Tarih boyunca gücünü milli ve manevi değerlerinden alan Türk milletinin tek gayesi bulunduğu coğrafyada barışı sağlamak, istikrarı tesis etmek, zulme uğrayan tüm dünya halklarının hak ve hukukunu adalet çerçevesinde aramak olmuştur. Fırat’ın doğusunu terör koridorundan temizlemek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla gerçekleştirilen ve PKK/KCK/PYD-YPG’ye mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını baskı ve zulümden kurtarmak amacıyla gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı’na Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası olarak desteğimiz tamdır” denildi.
"Bugün sulh ve refah içerisindeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti, milli dava bilincinden yola çıkılarak başlatılan 1974 Mutlu Barış Harekatı’nın sonunda vücut bulmuş en yüce değerimizdir" ifadelerine yer verilen açıklama şöyle devam etti:
"Kendi devletine ve milletine karşı aidiyet hislerinin zayıf olduğunu bildiğimiz, bedenen içimizde lakin zihniyet ve duruşları bakımından kökleri dışarıda olan bu kesimlerin açıklamalarını üzülerek takip ediyoruz ve biliyoruz ki bu kesimlerin açıklamalarının toplumumuzda karşılığı yoktur. Savaş karşıtı olduklarını iddia eden fakat kan ve gözyaşının dinmediği Filistin’de, Irak’ta, Suriye ve Arakan’da zulme uğrayan Müslümanlar için tek kelime etmeyenler bugün maalesef taşeronluğa soyunup Türkiye’nin terör örgütlerine yönelik müdahalesinde ana vatanımıza karşı cephe alıp teröristlerin sözcülüğünü üstlenmektedirler. Şunu unutmuş görünüyorlar ki teröristlerle hiçbir zaman barış görüşmesi yapılmaz; müzakere edilmez ancak mücadele edilir. Kaldı ki ana vatanımız bugüne kadar yapması gereken tüm uyarıları muhataplarına yapmış, atması gereken tüm insancıl adımları atmıştır. Devlet gibi yüce bir değerin tüm imkanlarını sınırsızca kullanıp kendi devletini aşağılayan ve ona hakaret eden; barış harekatlarını kan ve gözyaşı olarak niteleyen zillet içindeki sendikal zihniyetler bilmelidir ki on bin kilometre öteden gelerek sözde kendi güvenliği için bölgeleri ateşe verenlerin ve ona karşı sessiz kalanların, yine onların taşeronlarının oluşturdukları güvenlik sorununu bertaraf etmek için harekete geçen Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı gerek içerideki lejyonerlerin, gerekse dışarıdaki emperyalizmin aparatçığı konumundaki yapıların söylemlerinin hiçbir kıymeti ve önemi yoktur. Bu anlamda Kıbrıs Türk gençliğine yön veren öğretmenlerimize seslenerek kimlerle yürüdüklerini gözden geçirmelerini salık veririz. Kıbrıs Türk öğretmeninin özgün ve özgür sesi, eğitim çalışanlarının onurlu teşkilatı KIBTES, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında sarsılmaz manevi köprülerle bağlı olan ilişkilerimizdeki ivmelerin artarak gelişmesini isterken Barış Pınarı Harekatı’nı Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) olarak desteklediğimizi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında yer aldığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

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