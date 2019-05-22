Kıbrıslı Rumlar 2 yılda 8 sondaj planlıyor

Akdeniz’in doğusundaki doğalgaz arama ve çıkarma faaliyetleriyle ilgili tartışmalar sürüyor. AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis önümüzdeki iki yıl içerisinde sekiz ayrı noktada sondaj gerçekleştireceklerini açıkladı.

Lakkotripis düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada "Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içerisindeki faaliyetler sürüyor. Önümüzdeki 24 ay içerisinde altısı keşif, ikisi de teyit amaçlı olmak üzere toplam sekiz sondaj yapılması planlanıyor" diye konuştu.

Lakkotripis sondajların bu yılın sonunda ya da 2020'nin ilk aylarında başlamasının planlandığını belirtti. Ancak Rum bakan sondajların tam olarak nerede ve hangi şirketler tarafından yapılacağına değinmedi.

Türkiye tepkili

Kıbrıs'ın çevresinde hem Rum hem de Türk tarafınca gerçekleştirilen doğalgaz arama faaliyetleri uzun süredir bölgede gerginliğe neden oluyor.

Rum yönetimi 2011 yılında hidrokarbon aramak için adanın güneyinde 13 parsel ilan etmişti. Rumların bu hamlesine karşılık Kuzey Kıbrıs da Ankara ile anlaşarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) ada açıklarında petrol ve doğal gaz arama yetkisi vermişti. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilan ettiği parsellerden bazıları; Kuzey Kıbrıs'ın TPAO'ya ruhsat verdiği alanlarla kesişiyor. Ancak taraflar, kesişen alanlar dışındaki bölgelerde yapılan arama ve sondaj çalışmalarına da tek taraflı gerçekleştirildikleri gerekçesiyle karşı çıkıyor.