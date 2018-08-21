Kıbrıslı Rumlar Afrodit Doğalgaz Anlaşmasını Yeniden Müzakere Edecek

Kıbrıs Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotriypis, adanın güney açıklarındaki Afrodit sahasında doğalgaz çıkaran ve 3 şirketten oluşan konsorsiyumun isteği üzerine daha önce yaptıkları sözleşmenin şartlarını yeniden müzakere edeceklerini açıkladı.

Afrodit doğalgaz sahasında, merkezi Teksas’ta bulunan Amerikan şirketi Noble Energy, İsrailli Delek şirketi ve Hollanda’nın Royal Dutch Shell şirketinden oluşan konsorsiyum arama-çıkarma faaliyeti yürütüyor.

Bakana göre gerekçe, dünya çapında düşen petrol fiyatlarının Afrodit sahasından çıkarılan doğalgazın, Mısır’da Shell’in işlettiği rafineriye satılması için makul bir anlaşma yapılmasını mümkün kılmaması.

Afrodit doğalgaz sahasında yaklaşık 200 milyar metreküp gaz bulunuyor.

Bakana göre, doğalgaz satışından elde edilecek gelirin Rum kesiminin kasasına 2022 yılı itibaren girmeye başlaması öngörülüyor. Enerji Bakanı süreçte gecikmenin olmaması için konsorsiyumla hızlı bir şekilde anlaşmaya varmayı amaçladıklarını belirtti.

Kıbrıs Rum yönetiminin tek taraflı olarak doğu Akdeniz’de Ekonomik Özerk Bölge ilan ettiği alanda bulunan Afrodit doğalgaz parselini konsorsiyuma açması, Kıbrıs Türkler ve Türkiye’nin tepkisine yol açmıştı. KKTC hükümeti ve Ankara Rumlar’ın bölgede tek taraflı doğalgaz arama faaliyetlerini tanımıyor.

