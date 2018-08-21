HABER

Kıbrıslı Rumlar Afrodit Doğalgaz Anlaşmasını Yeniden Müzakere Edecek

21.08.2018 21:11 | Son Güncelleme

Kıbrıs Rum Enerji Bakanı, adanın güney açıklarındaki Afrodit sahasında doğalgaz çıkaran ve 3 şirketten oluşan konsorsiyumun isteği üzerine sözleşme şartlarını yeniden müzakere edeceklerini açıkladı

Kıbrıslı Rumlar Afrodit Doğalgaz Anlaşmasını Yeniden Müzakere Edecek

Kıbrıs Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotriypis, adanın güney açıklarındaki Afrodit sahasında doğalgaz çıkaran ve 3 şirketten oluşan konsorsiyumun isteği üzerine daha önce yaptıkları sözleşmenin şartlarını yeniden müzakere edeceklerini açıkladı.

Afrodit doğalgaz sahasında, merkezi Teksas’ta bulunan Amerikan şirketi Noble Energy, İsrailli Delek şirketi ve Hollanda’nın Royal Dutch Shell şirketinden oluşan konsorsiyum arama-çıkarma faaliyeti yürütüyor.

Bakana göre gerekçe, dünya çapında düşen petrol fiyatlarının Afrodit sahasından çıkarılan doğalgazın, Mısır’da Shell’in işlettiği rafineriye satılması için makul bir anlaşma yapılmasını mümkün kılmaması.

Afrodit doğalgaz sahasında yaklaşık 200 milyar metreküp gaz bulunuyor.

Bakana göre, doğalgaz satışından elde edilecek gelirin Rum kesiminin kasasına 2022 yılı itibaren girmeye başlaması öngörülüyor. Enerji Bakanı süreçte gecikmenin olmaması için konsorsiyumla hızlı bir şekilde anlaşmaya varmayı amaçladıklarını belirtti.

Kıbrıs Rum yönetiminin tek taraflı olarak doğu Akdeniz’de Ekonomik Özerk Bölge ilan ettiği alanda bulunan Afrodit doğalgaz parselini konsorsiyuma açması, Kıbrıs Türkler ve Türkiye’nin tepkisine yol açmıştı. KKTC hükümeti ve Ankara Rumlar’ın bölgede tek taraflı doğalgaz arama faaliyetlerini tanımıyor.

PARTNERPetrol kralının araba koleksiyonu dudak uçuklatıyor!Petrol kralının araba koleksiyonu dudak uçuklatıyor!
Trump’ın eski avukatı Michael Cohen savcılıkla işbirliği yapacak- ABCTrump’ın eski avukatı Michael Cohen savcılıkla işbirliği yapacak- ABC
Yeni kriz! Kremlin'den Microsoft'a yanıt!Yeni kriz! Kremlin'den Microsoft'a yanıt!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aylar sonra ortaya çıktı! Müslüm Doğan, HDP'den istifa etti

Aylar sonra ortaya çıktı! Müslüm Doğan, HDP'den istifa etti

'Kurban' cinneti! Torununu öldürüp intihar etti

'Kurban' cinneti! Torununu öldürüp intihar etti

Sabah 9 akşam 5 mesaisinin sonu mu geliyor?

Sabah 9 akşam 5 mesaisinin sonu mu geliyor?

Avrupa liglerinde biten transferler

Avrupa liglerinde biten transferler

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Samsun’da bayram günü kahreden manzara!

Samsun’da bayram günü kahreden manzara!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye harekete geçmişti! Rusya'dan resmi açıklama geldi!

Türkiye harekete geçmişti! Rusya'dan resmi açıklama geldi!

Yeni kriz! Kremlin'den Microsoft'a yanıt!

Yeni kriz! Kremlin'den Microsoft'a yanıt!

Rusya’dan ABD’ye jet yanıt!

Rusya’dan ABD’ye jet yanıt!

Melania’den Trump’a yeni misilleme

Melania’den Trump’a yeni misilleme

Rusya'nın ABD'deki milyonlarca dolarlık aktif varlığı bloke edildi

Rusya'nın ABD'deki milyonlarca dolarlık aktif varlığı bloke edildi

Eagles 'En Çok Satan Albüm' rekorunu Michael Jackson’dan aldı

Eagles 'En Çok Satan Albüm' rekorunu Michael Jackson’dan aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.