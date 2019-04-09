"Kıbrıslı Rumların, Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini içlerine sindiremediği ortada"

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıslı Rumların, Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini içlerine sindiremediklerini, yönetimi ve zenginliği paylaşıma hazır olmadıklarını söyledi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre Özersay, Meclis Genel Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununa ilişkin süreci değerlendirdi.

Özersay, müzakereci olduğu dönemde altı, yedi farklı düşüncenin gündeme getirildiğini, Kıbrıs Türk tarafı olarak BM uzmanıyla bu konular üzerinde çalıştıklarını hatırlatarak, "Dönüşümlü başbakanlık düşüncesinin, siyasi eşitliğe hizmet etmediğini izah etmiştik. Kıbrıslı Türkler hükümetin başı olabilir ama Kıbrıs Rum devleti görüntüsü kaçınılmaz olarak ortada duracak. Kıbrıslı Türklerin siyasi tecrübesi, tarihi ve 1960 Cumhuriyeti gerçeği ortada." ifadelerini kullandı.

KKTC Dışişleri Bakanı Özersay, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute'a "taraflar arasında görüş alışverişi için değil nabız tutsun, rapor hazırlasın diye yetki verdiğine" işaret ederek, Türk tarafının da Türkiye Cumhuriyeti'nin de bunu Lute'a hatırlattığını söyledi.