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"Kıbrıslı Rumların, Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini içlerine sindiremediği ortada"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 21:25 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay: - "Kıbrıslı Rumların, Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini içlerine sindiremedikleri, sulandırmaya çalıştıkları, yönetimi ve zenginliği paylaşıma hazır olmadıkları ortada. Yarım asırlık gerçekleri görmezden gelemeyiz"

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıslı Rumların, Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini içlerine sindiremediklerini, yönetimi ve zenginliği paylaşıma hazır olmadıklarını söyledi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre Özersay, Meclis Genel Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununa ilişkin süreci değerlendirdi.

Özersay, müzakereci olduğu dönemde altı, yedi farklı düşüncenin gündeme getirildiğini, Kıbrıs Türk tarafı olarak BM uzmanıyla bu konular üzerinde çalıştıklarını hatırlatarak, "Dönüşümlü başbakanlık düşüncesinin, siyasi eşitliğe hizmet etmediğini izah etmiştik. Kıbrıslı Türkler hükümetin başı olabilir ama Kıbrıs Rum devleti görüntüsü kaçınılmaz olarak ortada duracak. Kıbrıslı Türklerin siyasi tecrübesi, tarihi ve 1960 Cumhuriyeti gerçeği ortada." ifadelerini kullandı.

KKTC Dışişleri Bakanı Özersay, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute'a "taraflar arasında görüş alışverişi için değil nabız tutsun, rapor hazırlasın diye yetki verdiğine" işaret ederek, Türk tarafının da Türkiye Cumhuriyeti'nin de bunu Lute'a hatırlattığını söyledi.

Özersay, adada taraflar arasında ortak zemin olmadığını ifade ederek, "Kıbrıslı Rumların, Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini içlerine sindiremedikleri, sulandırmaya çalıştıkları, yönetimi ve zenginliği paylaşıma hazır olmadıkları ortada. Yarım asırlık gerçekleri görmezden gelemeyiz." dedi.

BM temsilcilerine cesur davranmaları çağrısında bulunan Özersay, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM Güvenlik Konseyi'ne sunacağı rapor konusunda şunları kaydetti:

"Gerçekleri, görevi teslim ettikten ya da emekli olduktan sonra değil, şimdi cesaretle söylesinler. Güvenlik Konseyi'ndeki dengeler nedeniyle bu rapor onaylanmayacak ise varsın onaylanmasın. 2004'teki rapor onaylanmadı ama bu gerçeğin tespit edildiğini değiştirmedi."

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Dışişleri Bakanı Kudret Özersay KKTC

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