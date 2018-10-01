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Kıbrıslı sanatçı kemerle boğularak öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 04:07 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde heykel, seramik ve resim sanatçısı 53 yaşındaki Hasan Işık Özgöçmen, sahil kesimindeki ormanlık alanda kemerle boğularak öldürüldü.

Kıbrıslı sanatçı kemerle boğularak öldürüldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde heykel, seramik ve resim sanatçısı 53 yaşındaki Hasan Işık Özgöçmen, sahil kesimindeki ormanlık alanda kemer ile boğularak öldürüldü.

Olay, İskele İlçesi’nin Long Beach bölgesinde meydana geldi. Sahil ile ana yol arasındaki ormanlık arazide bir erkek cesedi görenler, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, bölgeyi güvenlik şeriti altına aldı. Yapılan ilk incelemede kemer ile boğularak öldürüldüğü saptanan kişinin seramik öğretmeni Hasan Işık Özgöçmen olduğu belirlendi.

BİR OTOMOBİL BULUNDU

Soruşturma başlatan polis, cesedin bulunduğu yere 150 metre uzaklıkta terk edilmiş bir otomobil bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Ada’da seramik çalışmalarıyla bilinen Hasan Işık Özgöçmen’in, Atatürk Meslek Lisesi’nde seramik öğretmeni olduğu öğrenildi. Özgöçmen, 2. Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun düzenlenmesinde önemli çalışmalar yapmış ve sempozyumda yaptığı sunumlarla goz dikkatleri üzerine çekmişti.

(Ajanslar)

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Anahtar Kelimeler:
KKTC Kıbrıs seramik sanatçısı Hasan Işık Özgöçmen cinayet

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