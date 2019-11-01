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Kıbrıslı Türk lider anısına euro basıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 17:03 | Son Güncelleme

Kıbrıs Türk Halkı’nın Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr.

Kıbrıslı Türk lider anısına euro basıldı

Kıbrıs Türk Halkı’nın Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük adına basılan “0” Euro Hatıra Parası, Dr. Fazıl Küçük Müzesi’nde basın toplantısıyla tanıtıldı.
Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük etkinlikte yaptığı konuşmada, amaçlarının belirli bir gelir elde etmek değil, Kıbrıs Türk Halkı’nın Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ü dünyaya tanıtmak olduğunu belirtti. Küçük, basılan 10 bin adet hatıra parasının KKTC’nin yanında Türkiye ve Avrupa’da da satışa çıkacağını dile getirdi.
Hatıra paralarının basımıyla ilgili proje sorumlusu Numismat Özgür Honça ise paranın tüm özelliklerinin Euro banknotlarıyla eşdeğer olduğunu kaydetti. Honça paranın bu özelliği nedeniyle tedavüle sürülmemesi için hatıra parasının “0” değeriyle basıldığını dile getirdi.
Etkinliğe Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi, Başbakan Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar da katıldı.
10 bin adet basılan hatıra parasının bir kısmının, Dr. Küçük Vakfı aracılığı ile Dr. Fazıl Küçük Müzesi’nde isteğe göre banknot veya zarf içinde satışı yapılacak.

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