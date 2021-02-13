Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar: Kapalı Maraş bölgesi sivilleştirilecek

Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar, Maraş bölgesindeki Rumların veya farklı ülke vatandaşlarının malları için iade ve tazminat talepleri üzerine çalışmaya başladıklarını, bölgenin sivilleştirilerek daha büyük bir kesiminin açılacağını söyledi. Diplomasi Muhabirleri Derneği'nden gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tatar, Taşınmaz Mal Komisyonu'na yapılan başvurularda önceliği iadeye verdiklerini belirtti: "Bizim önceliğimiz iade yönünde, çünkü tazminatın finansmanı çok zor. Oradaki Rum veya İngiliz veya her kimse iade aldıktan sonra satabilir. Malların değerlerini bulabilmesi için altyapı çalışması, kanalizasyon ve yol çalışması yapıyoruz." Ancak daha önce Ada'nın güneyinde yaşayan Rumların, 1974 öncesi yaşadıkları ve kuzeyde kalan mülkleri için başvurduğu Taşınmaz Mal Komisyonu, Maraş bölgesindeki mülklerin iade taleplerinin sonuçlandırılması için askeri bölge statüsünden çıkarılması gerektiği açıklanmıştı. BBC Türkçe'nin "Maraş'ın askeri bölge statüsü kaldırılacak mı?" sorusuna Tatar "Evet, bu şu anda konuşuluyor, yasal altyapısı hazırlanıyor" yanıtını verdi:

"Askeri bölge sivil bölgeye dönüştürülecektir. O zaman yapılacak işler daha rahat yapılacak. Şu anda adım atmak için çok erken orada. Dört yüz tane kasa var şu an orada, içlerinde kimse ne olduğunu bilmiyor. Önce kasaların sahiplerini bulalım dedik. O kasaları alıp banka kasasına yerleştirelim ve sonra orayı sivile dönüştürelim dedik hatta. Çünkü o zaman asker tüm gün beklemeyecek orada, Kuzey Kıbrıs'ın her bölgesi gibi sivillere açık bölge olacak. Sivilleştirilmesi için yasal veya anayasal engel yok. Çok uzun sürmeyecek." Kıbrıs'ta Türk tarafı hangi adımları atacak, iki devletli çözüm mümkün mü?

Kapalı Maraş'ın bir kısmının açılması ne anlama geliyor? Bundan sonra ne olacak? "Üniter bir devlet bizim için asla kabul edilebilir değil" Kıbrıs'ın kuzeyinde tek taraflı ilan edilen ve sadece Türkiye'nin resmen tanıdığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Cumhurbaşkanı Tatar, iki devletli çözümde ısrar edeceklerini söyledi: "Kıbrıs eski Kıbrıs değildir, şartlar değişmiştir, halklar da değişmiştir. 1960'larda insanlar birbirini tanıyordu. Şimdi bizim tarafta Rum tarafını tanıyan çok az insan var. Genel anlamda benim o tarafa gittiğim yok, onların bu tarafa geldiği yok. İnsan farklı, din farklı, kültür farklı. Geçmişin verdiği sıkıntılar var, acımasız olaylar var. Sen bu iki halkı nasıl birleştiriyorsun? Mümkünatı yok. Artık iç içe ve üniter bir devlet yapısı bizim için asla kabul edilebilir değildir."