Kıbrıslı Türk Mücahitlerden TSK’ya anlamlı destek

Kıbrıs’ta Türk Mukavemet Teşkilatı Mücahitler Derneği, Barış Pınarı Harekatı’na destek amacıyla topladıkları yardımı Türk Büyükelçiliğine takdim etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora ve üyeler, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’na destek amacıyla topladıkları yardımı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Tümgeneral Sezai Öztürk ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’ye takdim etti. KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk yaptığı açıklamada, TSK’nın uluslararası hukuka uygun olarak Barış Pınarı Harekatı’nı icra ettiğini, bölgeye huzur ve barışı getirdiğinin altını çizdi.

Öztürk, TSK’nın halen ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla mücadelesine devam ettiğini ifade ederek, "Londra’da yapılan NATO Zirvesinde de terörle mücadeledeki kararlılığımız vurgulandı ve PYD/YPG terör örgütünün de gerçek yüzü ortaya kondu. TSK, Kıbrıs adasında Garanti ve İttifak Anlaşmalarından kaynaklı hak ve menfaatleri korumaya devam edecek ve adada asla bir oldu bittiye müsaade etmeyecek" dedi.

Söz konusu yardımın kendileri için çok değerli ve anlamlı olduğuna da değinen Öztürk, TMT Mücahitler Derneğine harekata ve TSK’ya verdikleri destek için teşekkür etti.