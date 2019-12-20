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Kıbrıslı Türk sanatçı Genco Ecer, kara para aklama suçlaması iddiasıyla gözaltına alındı

DÜNYA HABERLERİ  | 20.12.2019 15:52 | Son Güncelleme

Kıbrıslı ünlü sanatçı Genco Ecer, 2 milyon Euro'luk para para aklama suçuna karıştığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kıbrıslı Türk sanatçı Genco Ecer, kara para aklama suçlaması iddiasıyla gözaltına alındı

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- Kıbrıslı ünlü sanatçı Genco Ecer, 2 milyon Euro'luk para para aklama suçuna karıştığı iddiasıyla gözaltına alındı. Üç gün poliste gözaltında kalan Genco Ecer, dün akşam kefaletle serbest bırakıldı.

Kara para aklama olayı polise gelen suç duyurusu ile ortaya çıktı. İddialara göre KKTC'nin turizm şehri Girne’de otel izinli arsası bulunan Ahmet Saldan, işbirliği yaptığı Genco Ecer, Emre Doyan ve Azerbaycanlı iş adamı Zamig Zeynalov ile birlikte araziyi 'satılmış gibi' göstererek 2 milyon Euro kara para aklamaya çalıştı.

Buna göre, arazi 4 milyon Euro'ya satılmış gibi gösterilecekti. Bunun için de 2 milyon Euro peşinat alınacak, 2 milyon KKTC’ye transfer olduktan sonra satış anlaşması iptal edilecekti. Böylece, paranın yüzde 55'i Alman şirkete geri gönderilecekti. Yüzde 45’lik kısmı ise Saldan’a kalacaktı. Saldan ise kendi payından yüzde 15 Ecer’e yüzde 15 Doyan’a verecekti.

KARA PARA AKLARKEN, DOLANDIRLDILAR

Saldan da, satış işlemleri ile uğraşan Alman şirketin adamına teminat için 110 bin Euro ödedi. Adı belirlenemeyen kişi 110 bin Euro'yu alarak kayıplara karıştı. Saldan, '110 bin Euro param çalındı' iddiasıyla polise gitti. Olayı soruşturan polis, kara para aklama yapıldığını, sonucunda da kara para aklamaya çalışan Saldan ve işbirlikçileri oldukları belirtilem Genco Ecer, Emre Doyan ve Zamig Zeynalov’un dolandırıldığını tespit etti.

Mahkeme Ahmet Saldam, Genco Ecer, Zamig Zeynalov ve Emre Doyan'ı kefaletle serbest bıraktı.

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