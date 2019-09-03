Kıbrıslı Türk ve Rumlardan tablo ve kayıt iadesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis'in 26 Şubat'ta vardıkları uzlaşı çerçevesinde, Kıbrıs Türk halkının 1963 öncesi kültürel, sanatsal, sosyal ve siyasal hayatından önemli kesitler içeren ses ve video arşivleri ile 1974 sonrası kuzeyde kalan ve koruma altına alınan Kıbrıslı Rum sanatçılara ait 219 tablo, iade sürecini tamamlamak üzere Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerine teslim edildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, KKTC'de bulunan Kıbrıslı Rum ressamlara ait tablolar, İki Toplumlu Kültür Teknik Komitesi üyeleri tarafından, BM yetkililerine teslim edildi.

Aynı anda Kıbrıslı Rum üyeler tarafından da 1963 öncesi Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu (RIK) arşivlerindeki Kıbrıslı Türklere ait ses ve video arşiv kayıtlarının teslimi de yapıldı.

Arşivler ve tablolarla ilgili gerekli çalışmaların tamamlamasının ardından, karşılıklı iade edilen tüm kültürel ürünler ara bölgede düzenlenecek sergiyle ziyaretçilerle buluşacak. Ara bölgedeki ortak serginin ardından tablo, ses ve video kayıtları taraflara teslim edilecek.