"Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliği tartışılamaz"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, müzakerelerde olası federasyonda Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğinin ve kararlara etkin katılımının tartışılamayacağını bildirdi.

Sözcü Burcu yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in BM Güvenlik Konseyi’ne 15 Ekim tarihinde sunduğu raporda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı liderliğinde Kıbrıs Türk tarafının masaya getirdiği görüşlerle büyük ölçüde uyumlu olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bugüne kadar gelinen müzakere sürecini samimiyetle ve kararlılıkla iyi yönetmesinin önemli etkisi olduğuna işaret eden Burcu, Kıbrıs Türk tarafının müzakerelerde yeni yaratıcı fikirlerin tartışılması konusunda "aşırı tutucu ve katı bir duruş sergileme" gibi bir niyetinin olmadığına dikkati çekti.

Barış Burcu, yeni fikirlerin bugüne kadar bütün tarafların uzlaşıyla sahiplendiği federasyon formülünü ve buna bağlı temel prensipleri ortadan kaldırmayı değil, geliştirip güçlendirmeye yönelik olması durumunda tartışılmasının yararlı olacağını ifade etti.